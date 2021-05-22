 

Мнение: Борьба с феминизмом в Англии XVI века

22.05.2021, 5:46, Разное
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По следам гендерно-нейтрального "Золушка".
Тизер сериала с чернокожей Анной Болейн, фотки со съемок которой ранее уже несказанно радовали.

Как мне сказал по этому поводу один знакомый философ, на самом деле, если посмотреть на эту концепцию широко, то фильм поднимает тему глубинного расизма англичан, а с помощью негритянки в образе Анны Болейн, даже самый невежественный гражданин посмотрит и поймет, что ее казнили не из-за политических интриг, а из-за английского расизма и сексизма, за который британцам еще предстоит покаяться также, как это происходит в США. Ведь по сути, фильм закончится тем, что толпа белых мужиков казнит чернокожую женщину, потому что цисгендерный мужлан-женоненавистник Генрих возненавидел чернокожую феминистку XVI века. Просто идеальная картинка для актуальной идеологической повесточки. И подобный твист можно провернуть не только с сюжетом про Анну Болейн. Ведь все зло от расистов и женоненавистников, а такие фильмы все равно снимают не для них.А если будете критиковать данный шедевр, то вы сами себя промаркируете сексистом и расистом.

В рамках подобной логики, просто необходим сериал, где Иван Грозный убивает свою дочку-негритянку. Ведь Россия тоже должна покаяться за свое страшное прошлое. В конечном итоге, если уж решил прогибать историю под одну узкую идеологическую доктрину, то реалии эпохи и историческая аутентичность не могут служить сдерживающими ограничителями для творцов.

Источник: Colonel Cassad



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