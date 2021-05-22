В Подмосковье ищут изнасиловавшего старшеклассницу в лесу мужчину

Неизвестный мужчина изнасиловал в лесу девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Подмосковью.

Отец старшеклассницы написал в полицию заявление, о том, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Злоумышленник напал на девочку с ножом, когда та бегала в лесу в Балашихе, – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«По данному факту в главном следственном управлении СК РФ по Подмосковью возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», – добавили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что злоумышленника сейчас ищут.

Ранее, в Нижегородской области полицейские задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в лесу.