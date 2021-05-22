Стало известно о смерти главаря «Боко Харам»

СМИ сообщают о смерти в Нигерии главаря террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства» (ISWAP, бывшая «Боко Харам», запрещена в России) Абубакара Шекау.

Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки заявляет, что Шекау покончил с собой во время столкновения с боевиками другой группировки, чтобы не попасть в плен. Ни власти Нигерии, ни террористы пока не подтвердили смерть Шекау. Однако, судя по записям телефонных разговоров, попавших в распоряжение спецслужб Нигерии, боевики также обсуждали его смерть.

Военный источник РИА «Новости» сообщал, что Шекау «был ранен в результате выстрела» во время «перестрелки с террористической группой, конкурирующей с «Боко Харам» (запрещена в России). При этом, по словам источника, «было подтверждено, что сын Шекау убит во время столкновений в результате огнестрельного ранения».

В 2015 году группировка «Боко Харам» (запрещена в России) раскололась, часть боевиков объявила о присоединении к ИГ. Базой группы стали районы около озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера.