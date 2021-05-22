 

Стало известно о смерти главаря «Боко Харам»

22.05.2021, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

СМИ сообщают о смерти в Нигерии главаря террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства» (ISWAP, бывшая «Боко Харам», запрещена в России) Абубакара Шекау.

Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки заявляет, что Шекау покончил с собой во время столкновения с боевиками другой группировки, чтобы не попасть в плен. Ни власти Нигерии, ни террористы пока не подтвердили смерть Шекау. Однако, судя по записям телефонных разговоров, попавших в распоряжение спецслужб Нигерии, боевики также обсуждали его смерть.

Военный источник РИА «Новости» сообщал, что Шекау «был ранен в результате выстрела» во время «перестрелки с террористической группой, конкурирующей с «Боко Харам» (запрещена в России). При этом, по словам источника, «было подтверждено, что сын Шекау убит во время столкновений в результате огнестрельного ранения».

В 2015 году группировка «Боко Харам» (запрещена в России) раскололась, часть боевиков объявила о присоединении к ИГ. Базой группы стали районы около озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Премьер Белоруссии прибыл к протестующим рабочим Минского тракторного завода

26.02 / Toyota готова презентовать новый внедорожник Land Cruiser 300

24.03 / В оккупированном Крыму оценили ущерб от “водной блокады”

12.11 / Подростков в Москве похитили и заставили строить сауну

31.10 / Госпогранкомитет Беларуси заявил о задержании группы анархистов на границе с Украиной

10.07 / В Еврокомиссии оценили, выполняет ли Украина требования безвиза

08.09 / Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии

22.01 / Расследование ФБК о дворце Путина набрало уже более 54 млн просмотров

31.03 / Объявлена дата премьеры кроссовера Lexus NX нового поколения

03.05 / Во Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг. Его признавали аварийным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика