 

Сотрудники «Боржоми» продолжили забастовку

22.05.2021, 5:22, Новости дня
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Компания «Боржоми» четвертый день не производит напитки, поскольку руководство не может договориться с объявившими забастовку сотрудниками, сообщают информационные агентства.

Во вторник стало известно, что сотрудники первого и второго Боржомского разливочного завода объявили забастовку, позднее к ним присоединились работники завода известной грузинской минеральной воды «Набеглави» и работники компании по производству муки в регионе Гурия «Гурия экспресс». Бастующие потребовали повышения зарплаты, выходных и оплаты сверхурочных. 

Договориться руководству и сотрудникам «Боржоми» не удается, так как администрация хочет вести переговоры без участия профсоюзов. В городе Боржоми проходят акции протеста, участники которых заявляют, что забастовку объявили около 400 сотрудников. Некоторые из бастующих поставили платки у заводов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рустави 2» и «Формулу».



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