 

Немку, приехавшую в Россию, удивил внешний вид русских женщин

22.05.2021, 5:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждая страна отличается своими особенностями и тенденциями, которые сильно прослеживаются и в поведении ее жителей. Героиня нашей статьи – немка по имени Марта, которая, побывав в России, поделилась своими впечатлениями и наблюдениями о русских женщинах. Оказывается, иностранцев в нас может кое-что удивлять!

Чем мы выделяемся?

Вот несколько особенностей, которые иностранцам сразу бросаются в глаза при виде русских девушек.

Они очень любят золото, украшения и бриллианты, носят их всегда и везде. В Европе же драгоценности являются аксессуаром для выхода в свет. В дневное время их себе могут позволить носить лишь аристократы.Наши дамы в большинстве своем хорошо за собой следят и постоянно делают сложный макияж. В Европе девушки чаще демонстрируют свою естественную красоту.Россиянки любят каблуки и ходят на них куда угодно. Конечно, в последнее время данная тенденция слегка спала, но все равно встречается регулярно. В Европе такую обувь надевают лишь по случаю. Там больше ценят удобство, чем красоту.Жительницы нашей страны любят облегающую одежду. В Европе наряд в обтяжку можно увидеть разве что на официантках в баре, но никак не на дамах, посещающих культурные мероприятия.

Однако еще сильнее немка удивилась, когда ее подруга рассказала о том, что эти привычки сформировались из-за желания русских леди нравиться мужчинам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Мнение: Письмо: “Правильно принять подарок”

30.06 / «Ровно год назад я начала путь к похудению»: падчерица Стаса Михайлова сбросила 10 килограммов

28.08 / Названы последствия удержания Лукашенко власти: Развал бюджетно-финансовой системы

30.10 / Российские и китайские вакцины попали в «черный список» Еврокомиссии

01.11 / Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом

13.05 / Экс-замминистра культуры Украины проявила резко русофобские настроения: С 2014 года идет война

03.08 / Мария Ивакова рассказала, как боролась с депрессией и паническими атаками

07.12 / Мнение: Российская военная база в Судане

13.07 / Что случилось с певицей из “Фабрики звезд” Вержак после проекта

06.04 / Старение и хронические вирусные инфекции оказывают схожее влияние на иммунитет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика