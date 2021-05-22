Мнение: Радость от бычка

Промозглой осенью 1985 года нас, 8 человек-“студентов” (так называли в армии в ту пору призванных с 1-2 курса ВУЗов – СССР по случаю продолжающейся войны в Афганистане стало не хватать солдат, и он стал грести всех), отправили из учебки дальше на север, в Заполярье, в строевые части. Из тех 8 человек (а это были парни из лучших вузов Москвы и Питера), как сейчас помню, не курил никто. Такие вот были, видать, “домашние мальчики”, не подпали под всеобщее тогда поветрие.

Уже под дембель мы как-то случайно встретились, и оказалось, что из 8 закурило 6. Не поддались соблазну только я и мой приятель Гоша – все остальные “сломались”. Я долго не мог понять, почему. Ведь, вроде бы, как раз в армии быть курящим вдвойне глупо, особенно в советской: со снабжением плохо, с деньгами у солдат – тоже, сам видел, как несчастные, посадившие себя в зависимость от никотина, чуть ли не бычки подбирали на улице и судорожно пытались сделать хотя бы пару затяжек, а то, мол, “курить так хочется – сил нет”!

Вообще, по идее, в армии, где сплошные рестрикции и умервщление плоти, потребности надо бы минимизировать, чисто по логике: чем меньше желаний – тем легче терпеть до дембеля; но нет! Ребята, получается, наоборот, сами у себя явно ЛИШНЮЮ потребность создали. Зачем?!

Думается, ответ парадоксальный. Да, чем меньше потребностей, тем легче выживать. Но не жить! Возможно, все это делается как раз ради той самой “радости от бычка”. Проблема ведь в армии в том, что там вообще почти никакие потребности молодых здоровых организмов удовлетворить НЕЛЬЗЯ. Все запрещено.

А радость от курения получить хоть и порой трудно, но все ж МОЖНО. Она – легальная. То есть тут – пифагорейская формула, насчет людей, которые или стремятся избегать печали (от отсутствия курева), или все ж стремятся к радости (от хорошей затяжки). Наши шестеро сержантов, получается, выбрали радость.

Да, забыл сказать: те шестеро стали за 2 года сержантами – только я и Гоша так и уехали рядовыми. И некурящими.

У меня, впрочем, тоже была вполне уважительная причина философского порядка: когда выяснилось, что меня с первого курса МГУ все-таки заберут в армию, и ни на что уже рассчитывать не приходится – я, хоть мне еще и не было даже 18 лет, почувствовал себя объектом принуждения и впал во внутреннюю ярость от этого. Не в силах изменить ситуацию вовне, я тогда дал себе слово по крайней мере не меняться внутренне – НЕ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ. “Слово” у меня было из двух пунктов: первый – не начну курить, второе – не начну ругаться матом.

И оба слова сдержал, чем и горжусь. Занятно, что где-то к середине второго года службы это заметили даже мои так называемые “однополчане”. И коротали иной раз время за обсуждением типа – “эй, пацаны – кто-нибудь слышал, как Рощин матерится? – Нет, не слышал. – И я не слышал! – А чё это он? – Наверно, ему мама не велит! – Гы-гы-гы!!!”

Когда условия позволяют не приспосабливаться – еще можно выжить. Начинаешь приспосабливаться – кранты.