Мнение: Цифровые рабы

Паша Дуров продолжает радовать эльфийскими заявлениями.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания Apple ограничивает владельцев iPhone в выборе сервисов и приложений, чем превращает их в своих рабов.

Об этом миллиардер из России написал в своём Telegram-канале. По словам Дурова, каждый раз, когда ему приходится использовать iPhone для проверки работы Telegram, он чувствует себя так, словно живёт в Средневековье. Бизнесмен заявил, что дисплеи смартфонов от Apple c частотой 60 Гц не могут конкурировать с 120-герцевыми экранами современных Android-телефонов, которые поддерживают более плавную анимацию.

«Но худшее в устройствах Apple — не громоздкость или устаревшее "железо". Владельцы iPhone становятся цифровыми рабами Apple — им разрешено использовать только те приложения, которые компания позволяет им устанавливать через App Store. Создавать резервные копии своих данных им дозволено исключительно с помощью iCloud от Apple», — написал Дуров.

Также предприниматель обратил внимание на статью газеты The New York Times, в которой утверждалось, что Apple передаёт сведения о своих китайских пользователях властям КНР, а также послушно удаляет весь контент, неугодный руководству страны. По словам Дурова, в этом нет ничего удивительного, так как крупные технологические компании «часто предпочитают прибыль свободе».

«Не приходится удивляться тому, что Коммунистическая партия Китая так ценит тоталитарный подход Apple. Ведь благодаря компании она теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые пользуются iPhone», — добавил создатель Telegram.

https://secretmag.ru/news/cifrovye-raby-durov-vyskazalsya-o-vladelcakh-iphone.htm – цинк

Настоящий Digital Ressistance пользуется исключительно телефонами Samsung S серии и загружают приложения только из официального магазина Samsung, дабы уйти из под гнета Play Market.

На деле, достаточно смешно сейчас наблюдать критику Дуровым американских корпораций, если помнить, как сильно он хотел закрепиться на американском рынке и занять свое место среди американских цифровых гигантов. А когда ему указали на его место и загнобили его криптовалюту (сугубо административными, нерыночными методами), вот тут то он и оделся в рубище борца с американской корпоратократией, которая живет по иным законам, далеким от свободного рынка и соблюдения прав человека. Вот так и появился на свете правдоруб Паша Дуров, который несказанно радует своими разоблачениями США и американских корпораций.

Но вряд ли будет секретом тот факт, что правительства необходимую информацию собирают и с телефонов на "Андроиде". Да и сам Телеграм, ну такой себе "секретный мессенджер". Где-то на уровне WhatsApp и ему подобных.

Отдельно стоит отметить удивительное открытие Дурова, что цифровые ТНК предпочитают прибыль свободе. А как должно было быть иначе? ТНК это порождение и определенная вершина капиталистического накопления. Капитализм он про деньги, а не про свободу. Там в самой основе стоит максимизация прибыли, поскольку в этом состоит сама основа капитализма. Поэтому корпорации и ведут себя вполне естественно в рамках капиталистической логики. Разумеется, они могут поигрывать в плюрализм, свободу и демократию (как правило, в интересах маркетингового и имиджевого позиционирования), но ровно до того момента, пока это не начинает угрожать бизнесу или же не возникает выбор "деньги или свобода". И подавляющее большинство выбирает деньги, что отлично видно на примере американского "Биг-Теха". И точно также ведут себя американские, да и китайские ТНК в Китае, где подавляющее большинство из них, предпочтет подчинение требованием КПК, риску утраты китайского рынка. Именно такой подход и способствует увеличению количества нулей в рыночной капитализации компании и личных состояний их владельцев. Попытки же плыть против течения разумеется есть, но с точки зрения капитализма, они противоестественны и являются скорее не нормой, а аберрацией. Поэтому Apple и является одним из лидеров рынка, так как она понимает реальные правила игры, где трескучие фразы про свободу и демократию, уместны строго до определенного момента, пока представители компании не оказываются в комнате с представителями американского разведсообщества или китайскими цензорами, где им объясняют, как все будет, если они не хотят проблем с американским или китайским государством. После этого и начинаются истории о том, что Apple сливает данные американским спецслужбам или передает требуемую информацию министерству государственной безопасности КНР.

"Самсунг" в этом плане не слишком далеко ушел, просто он практически не трещит на каждом углу про "свободы и демократические ценности", поэтому к нему и особых претензий нет – там просто зарабатывают деньги и не строят из себя неизвестно что, как это делают Apple или Google, давая повод миллиардеру-моралисту Дурову поупражняться в обличении двойных стандартов крупнейших ТНК. Хотя если понимать суть капитализма, то действия Apple вполне естественны и логичны в рамках капиталистической модели, в рамках которой Дуров свои миллиарды и заработал. И точно также, как и Apple, на роль морального авторитета он вряд ли тянет. Все равно как проститутки в элитном борделе спорят о том, кто из них более целомудренная.

—