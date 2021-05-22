Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования

Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела в результате изнасилования продюсером.

Певица сообщила, что это произошло, когда ей было 19 лет. Продюсер велел ей раздеться, но она отказалась. Тогда он пригрозил сжечь все ее музыкальные записи. Леди Гага отметила, что после этого долго находилась в депрессии и попала в больницу. «Человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей», – приводит ее слова РЕН ТВ.

Певица не стала раскрывать имя насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека. Об изнасиловании она рассказала в интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри «The me you can’t see», передает РИА «Новости».

«Леди Гага впервые призналась, что сделала аборт после изнасилования своим продюсером», – пишет ТСН.

В программе британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи.

В январе 2020 года Леди Гага рассказала, что была неоднократно изнасилована в 19 лет, что привело к посттравматическому расстройству.