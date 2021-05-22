 

Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования

22.05.2021, 4:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела в результате изнасилования продюсером.

Певица сообщила, что это произошло, когда ей было 19 лет. Продюсер велел ей раздеться, но она отказалась. Тогда он пригрозил сжечь все ее музыкальные записи. Леди Гага отметила, что после этого долго находилась в депрессии и попала в больницу. «Человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей», – приводит ее слова РЕН ТВ.

Певица не стала раскрывать имя насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека. Об изнасиловании она рассказала в интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри «The me you can’t see», передает РИА «Новости».

«Леди Гага впервые призналась, что сделала аборт после изнасилования своим продюсером», – пишет ТСН.

В программе британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи.

В январе 2020 года Леди Гага рассказала, что была неоднократно изнасилована в 19 лет, что привело к посттравматическому расстройству.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Экс-глава Хабаровского края получил условный срок за растрату

18.01 / Общая стоимость изъятых таможней в 2020 году наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 3 млрд грн

15.05 / В Хмельницкой области столкнулись три автомобиля. Несколько человек погибли

25.10 / Собянин выразил надежду на снижение темпов распространения коронавируса в Москве

08.09 / Icon представил новый проект на базе пикапа Chevrolet

02.07 / Мать оставила ребенка в ломбарде в Москве

01.01 / Великобритания завершила формальный выход из Евросоюза

05.09 / Тихановская призвала направить наблюдательную миссию ООН в Белоруссию

04.02 / Израильские ученые обнаружили консервный завод, работавший 66 веков назад

15.01 / 14 января боевиики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз, ранен украинский военный – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика