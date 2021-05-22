Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Глава американского государства Джо Байден заявил, что на определенных условиях готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Байдена, Ким Чен Ын должен «взять на себя обязательство», которое «заключается в том, что идет обсуждение его ядерного арсенала». Также Госдеп и другие ведомства должны понимать, как стороны «будут продвигаться» в процессе возможных переговоров. Байден сказал, что хочет «знать конкретику».

При этом Байден «не стал бы делать того, что было сделано в недавнем прошлом». По его словам, он бы «не стал предоставлять» лидеру КНДР «всего того, чего тот добивается – международного признания». «Предоставлять то, что позволило ему двигаться в направлении того, чтобы казаться более серьезным применительно к тому, насчет чего он вовсе не был настроен серьезно», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

В ответ на вопрос, выполнит ли Пхеньян, с точки зрения Вашингтона, такие предварительные условия, президент США заявил: «Увидим».

Напомним, Байден заявлял, что главный внешнеполитический приоритет США – проблема Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.