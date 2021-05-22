 

МВД сообщило о специальном правовом режиме для мигрантов

22.05.2021, 4:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для мигрантов планируют ввести специальный правовой режим – «Контролируемое пребывание», сообщили в пресс-центре МВД России.

Этот режим будет распространяться на тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но не могут ее покинуть. В частности, речь идет о случаях приостановки исполнения решений о высылке, ограничений выезда в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участия в судебном процессе.

Кроме того, «рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями» и отправленных на самоизоляцию, передает ТАСС.

Запланированные меры направлены на «повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере». В рамках нового режима могут ввести ряд ограничений в отношении мигрантов.

Напомним, около 1,6 млн мигрантов не выехали из РФ после окончания срока пребывания в стране из-за ситуации с коронавирусом. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру – украинская разведка

28.01 / Российская пропагандистка Симоньян приехала в оккупированный Донецк. В ТКГ заявили, что она проведет форум “Русский Донбасс”

29.06 / Охранник московского супермаркета порезал ножом посетителя

22.03 / Эксперт – Украине грозит участь геополитического лузера

04.04 / Guardian – бывшего наследного принца Иордании поместили под домашний арест

23.03 / Операторов данных могут обязать возмещать моральный вред жертвам утечек

31.07 / “Надо нажать на тормоз”. Британское правительство объявило о новых ограничительных мерах из-за COVID-19

03.07 / Басков раскрыл секрет своего похудения на 15 кг

03.09 / Американские войска продлят учения в Литве

02.07 / В мире: Эрдоган делает новый шаг по воссозданию Османской империи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика