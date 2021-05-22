 

Как из магазинной веточки вырастить дома целый куст розмарина: алгоритм максимально прост

22.05.2021, 4:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Розмарин — вечнозеленый многолетний кустарник, из которого изготавливают ароматную пряность. Приправа улучшает качества блюда, добавляя нотки сосновой хвои, ароматного эвкалипта, каморы и лимона. Чтобы радовать себя и домочадцев кулинарными изысками, розмарин можно выращивать не только в огороде, но и дома. Для этого достаточно купить веточки растения в магазине и соблюсти все необходимые требования.

Польза

Как и большинство пряных трав, розмарин обладает множеством полезных свойств. Он помогает укрепить память и иммунитет. Положительно влияет на кровеносную и нервную систему, позволяет избавиться от головной боли и оказывает противовоспалительное действие во время респираторных заболеваний.

Выбираем качественный розмарин

Для выращивания подойдут только свежие веточки растения, без сухих фрагментов. Соблюдайте следующий алгоритм действий:

Внимательно осмотрите ветки. Для черенков отберите экземпляры с большим количеством листьев, упругими стеблями и без повреждений.На побегах удалите нижние листья.Обновите срезы и используйте средства для корнеобразования.Возьмите небольшую емкость и наполните ее отстоянной или профильтрованной водой на 2/3. Растворите в ней одну таблетку активированного угля для профилактики грибковых и бактериальных заболеваний.Организуйте для каждого побега отдельную емкость.Накройте каждый стаканчик вместе с побегом полиэтиленом.Зафиксируйте укрытие резинкой для герметичности.Поставьте черенки в светлое место, избегая прямых солнечных лучей.Воду меняйте каждые три дня с добавлением активированного угля.

Высадка розмарина в грунт и уход за ним

Черенки дают корни примерно через 2,5-3 недели. Когда корешки вырастут до 4 сантиметров, наступает пора готовить грунт под посадку. Розмарин любит рыхлую почву. Для посадки можно использовать готовый субстрат из магазина. Покупную землю разбавляют песком в соотношении 3:1. Подготовленные емкости наполняют и высаживают сеянцы.

После того как все манипуляции проведены, необходимо полить растения и оставить на время, пока розмарин не адаптируется. Полив пряной траве нужен редкий. Розмарин не любит переизбытка влаги, но и пересыхание земляного кома допускать тоже нельзя. Когда период адаптации пройден, необходимо подкормить растения. Ежемесячно удобряют органическими средствами с гуматами или компостом.

Спустя год, при правильном и бережном уходе, с розмарина можно собирать первый урожай ароматных листочков. А через три куст хорошо разрастется и станет в дополнение украшением интерьера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Ефремов получил первую “передачку” от друга

16.10 / “Мне было стыдно”: Тимоти Шаламе прокомментировал свои откровенные фото с Лили-Роуз Депп

23.04 / Врач Барвинский рассказал о правилах лечебного голодания

16.10 / Мнение: Дыра в безопасности «Мегафона»

13.11 / Родственники звезды фильма «Три плюс два» Кустинской забросили ее могилу

11.03 / Абдулов обошел Меньшикова и устроил на работу Ярмольника: интересные факты о фильме “Ищите женщину”

19.03 / Apple оборудует новые iPhone собственным подэкранным сканером отпечатков пальцев

01.02 / Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский

23.01 / «Мам, что такое автозак?»

27.06 / Медики назвали способы снижения высокого давления без лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика