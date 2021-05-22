Как из магазинной веточки вырастить дома целый куст розмарина: алгоритм максимально прост

Розмарин — вечнозеленый многолетний кустарник, из которого изготавливают ароматную пряность. Приправа улучшает качества блюда, добавляя нотки сосновой хвои, ароматного эвкалипта, каморы и лимона. Чтобы радовать себя и домочадцев кулинарными изысками, розмарин можно выращивать не только в огороде, но и дома. Для этого достаточно купить веточки растения в магазине и соблюсти все необходимые требования.

Польза

Как и большинство пряных трав, розмарин обладает множеством полезных свойств. Он помогает укрепить память и иммунитет. Положительно влияет на кровеносную и нервную систему, позволяет избавиться от головной боли и оказывает противовоспалительное действие во время респираторных заболеваний.

Выбираем качественный розмарин

Для выращивания подойдут только свежие веточки растения, без сухих фрагментов. Соблюдайте следующий алгоритм действий:

Внимательно осмотрите ветки. Для черенков отберите экземпляры с большим количеством листьев, упругими стеблями и без повреждений.На побегах удалите нижние листья.Обновите срезы и используйте средства для корнеобразования. Возьмите небольшую емкость и наполните ее отстоянной или профильтрованной водой на 2/3. Растворите в ней одну таблетку активированного угля для профилактики грибковых и бактериальных заболеваний.Организуйте для каждого побега отдельную емкость.Накройте каждый стаканчик вместе с побегом полиэтиленом. Зафиксируйте укрытие резинкой для герметичности.Поставьте черенки в светлое место, избегая прямых солнечных лучей.Воду меняйте каждые три дня с добавлением активированного угля.

Высадка розмарина в грунт и уход за ним

Черенки дают корни примерно через 2,5-3 недели. Когда корешки вырастут до 4 сантиметров, наступает пора готовить грунт под посадку. Розмарин любит рыхлую почву. Для посадки можно использовать готовый субстрат из магазина. Покупную землю разбавляют песком в соотношении 3:1. Подготовленные емкости наполняют и высаживают сеянцы.

После того как все манипуляции проведены, необходимо полить растения и оставить на время, пока розмарин не адаптируется. Полив пряной траве нужен редкий. Розмарин не любит переизбытка влаги, но и пересыхание земляного кома допускать тоже нельзя. Когда период адаптации пройден, необходимо подкормить растения. Ежемесячно удобряют органическими средствами с гуматами или компостом.

Спустя год, при правильном и бережном уходе, с розмарина можно собирать первый урожай ароматных листочков. А через три куст хорошо разрастется и станет в дополнение украшением интерьера.