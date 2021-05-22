Скорпионы делают это исподтишка: как мстят люди разных знаков зодиака

Стремление к мести зачастую не зависит от знака зодиака. Если нас кто-то обидел, мы постараемся поставить обидчика на место, сделать ему больно, доставить определенные проблемы. Однако есть некоторые знаки, которые отличаются особой мстительностью. Давайте узнаем, как люди, рожденные под покровительством различных созвездий пытаются восстановить справедливость по отношению к себе.

Овен

Это огненный знак зачастую не воспринимает месть как нечто значимое, для него все действия, направленные против объекта ненависти, не более чем самооборона. Овны не будут разрабатывать хитроумные планы, они просто постараются сделать больно тому, кто сделал больно им. И получат от этого удовольствие.

Телец

Представитель знака будет терпеть до последнего, давать “еще один шанс”. Но если вывести его из себя, результат будет непредсказуемым. Телец не умеет прощать и будет использовать свой авторитет, чтобы лишить обидчика дружеской поддержки.

Близнецы

Один из самых необидчивых знаков зодиака. Близнецы готовы простить, но если сильно вывести их из себя, в качестве орудия мщения выберут шутку. Нередко неприятную.

Рак

Под безобидной личиной скрывается грозный мститель, готовый буквально уничтожить своего обидчика. Рак – лидер рейтинга самых мстительных знаков. И прежде всего потому, что никто не ожидает от него активных действий.

Лев

Очень злопамятный знак, обидеть которого очень просто – достаточно усомниться в его возможностях. В ответ он приложит массу усилий, чтобы оппонент почувствовал себя ничтожным. Лев в качестве врага – сильный соперник, которому лучше не переходить дорогу.

Дева

Представители знака любят критиковать, раскладывать “по полочкам” недостатки оппонента. Но сами объектом критики становиться не желают. Разгневанные и оскорбленные, Девы выбирают единственный приемлемый для них способ мщения – навсегда вычеркивают обидчика из своей жизни. Второго шанса они не дают.

Весы

Предпочитают сражаться с врагом его же оружием. Если кто-то выставил Весов в негативном свете перед начальством – представитель знака выждет момент и ответит тем же. Однако сложные и продуманные до мелочей планы мщения они разрабатывают крайне редко.

Скорпион

Действуя исподтишка, способны буквально превратить жизнь своего врага в ад. При этом оппонент будет гадать, кто же вставляет ему палки в колеса. Это очень жестокий знак, готовый уничтожать тех, кто осмелился его обидеть.

Стрелец

Для этого знака месть не имеет ценности сама по себе. Согласно астрологии, гораздо важнее для него публично унизить своего обидчика. Если же заполучить публику не удастся, он готов отложить акт мщения до лучших времен.

Козерог

Под маской спокойствия и хладнокровия скрывается истинный гений мщения. Козерога очень сложно вывести из себя, но если вам все же это удалось, опасайтесь. Он приложит все свои усилия, чтобы доказать своему врагу его несостоятельность.

Водолей

Это удивительно проницательный человек, досадить которому невероятно сложно. Он, скорее всего, разоблачит коварный план на этапе его составления и не даст ему реализоваться. Месть сама по себе не привлекает этот знак.

Рыбы

Обиженные Рыбы разрабатывают сложный план со многочисленными ответвлениями. Однако постепенно их ярость утихает, и они решают “отпустить” ситуацию. Однако это не говорит, что поступок прощен. Рыбы отличаются уникальной памятью. Они не обижаются, а делают выводы.