Мнение: У нас масочный…

Ответственные волонтеры следят за соблюдением масочного режима.

Покуда палестинцы и их союзники весь день отмечали победу над Израилем, даже несмотря на спорадические столкновения в Иерусалиме, в США продолжаются раскопки причин столь резкого давления Байдена на Нетаньяху, что вынудило последнего свернуть войну в таком виде, что дало возможность ХАМАС объявить о своей победе.

Как пишет "Вашингтон Пост":

1. Председатель Сенатского комитета по международным делам Боб Менендес, который ранее был ярым сторонником Израиля, не согласовав ничего с Белым Домом, от имени комитета заявил, что война должна быть остановлена. Данное заявление вызвало раздрай в Белом Доме, так как там не ожидали, что критика Израиля внутри Демократической партии так быстро достигнет верхушки партийной иерархии. Как заявляют источники в администрации, Байден вообще перестал общаться с Менендесом, но был вынужден учитывать нарастающее давление "левых" фракций Демократической партии, которые требовали усиления давления на Израиль. Фактически, именно заявление Менендеса спровоцировало отход Байдена от безговорочной поддержки Израиля к систематическим звонкам Нетаньяху с просьбами и требованиями свернуть войну. Уже в среду 19 мая Байден жестко предупредил Нетаньяху, что нужна деэскалация, при этом даже не упоминалось право Израиля на самозащиту. Байден заявил Нетаньяху в ультимативной форме, что ожидает деэскалации в течении дня. Также Байден предупредил Нетаньяху, что политическая почва в Вашингтоне становится опасной для него при дальнейшем продолжении войны. Нетаньяху в среду отказался выполнять ультимативное требование Байдена свернуть войну в течение суток. После чего в четверг 20 мая последовало еще 2 звонка Байдена, после чего Нетаньяху был вынужден подчиниться и пойти на сворачивание войны уже зная, что Египет готов выступить гарантом прекращения огня со стороны ХАМАС.

2. После заявления Менендеса, Белый Дом окончательно убедился, что война стала слишком токсичной не только для Израиля, но и для США, и банально подрывает не только внешнеполитические позиции США, но и внутриполитические позиции самого Байдена. Желание Нетаньяху продолжать войну, которое он озвучивал несколько дней, начало становится помехой для администрации Байдена, котороая не была готова потакать Израилю также, как это делал Трамп. До 15 мая Байден общался с Нетаньяху по дружески, но после кадров с убитыми детьми в Газе, он начал вести себя раздраженно и называл израильские удары в лучшем случае бессмысленными с военной точки зрения. Глава Госдепа Блинкен заявлял, что Израиль так и не предоставлил каких-то доказательств оправданности этих ударов.Как утверждают некоторые бывшие функционеры Белого Дома, если бы Израиль оперативно обосновывал свои удары по Газе, то вероятно Белый Дом мог не так сильно давить на Нетаньяху и война могла продолжаться еще некоторое время.

3. Специальный посланник на Ближнем Востоке времен Обамы заявил, что на этот раз администрация Байдена в целом прислушалась к "прогрессивным голосам" внутри партии, что формирует новую среду в отношениях США и Израиля. Так как возникли сомнения в том, что США будут продолжать курс на поддержку Израиля, Байден был вынужден отдельно выступать и заявлять, что Израиль "имеет право на оборону" и кардинальной смены курса в его отношении нет. Также Байден добавил, что пока в регионе не признают право Израиля на существование, мира там не будет. Это в принципе отражает действительность. Мира там не будет. Победа ХАМАС по очкам означает лишь некоторую паузу перед следующим конфликтом с участием Израиля, что проистекает из нерешенности палестинского вопроса.

4. Одной из прочих ошибок Израиля, которая повлияла на коррекцию курса Белого Дома и рост давления на Нетаньяху, стало уничтожение многоэтажного здания в Газе, где располагались офисы международных информационных агенств, о чем в Белом Доме узнали из новостей по телевизору, что вызвало раздражение внутри администрации, так как она не хотела ни коим образом солидаризироваться с кадрами, которые никак не тянули на "самозащиту". Именно после этого Байден публично похвалил конгрессмена Тлаиб, которая ранее в Конгрессе призывала признать Израиль государством, где существует апартеид.

5. Резолюцию о блокировке поставок оружия Израилю на 735 млн. долларов поддержал Берни Сандерс и его сторонники, причем к ним присоединились даже те сенаторы-демократы, которые ранее поддерживали Израиль.

В целом, можно говорить о том, что несмотря на то, что США продолжат поддержку Израиля, времена безоговорочной поддержки миновали и Израилю придется учитывать этот факт в своих дальнейших действиях, так как плодить врагов в Вашингтоне, чревато куда как более серьезными последствиями, нежели отбиваться от ракет из Газы.

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