 

Мнение: Ян-Ях

22.05.2021, 3:48, Разное
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Наверное, еще одним аспектом нового случая школьного насилия можно упомянуть резко возросшую невротизацию общества. Безусловно, каждый конкретный случай индивидуален, и к нему приводят свои собственные причины. Но это как точки на координатной плоскости – каждая из них сама по себе малоинформативна, а по множеству их, по разбросу, по концентрации можно уже выстраивать закономерности, проектировать модели, прогнозировать будущее.

Трудно сказать, занимаются ли этим у нас в стране, тем более, что сейчас в связи с карантинными историями эта тема имеет и отчетливый политический подтекст. Так что вряд ли люди, который проводят карантинную бойню населения в разных странах, будут так уж сильно заинтересованы в появлении исследований на такую тематику.

В любом случае, есть целый ряд причин и факторов, которые ведут к увеличению отклонений от нормы. Общая обстановка в стране, где насилие и ничем не ограниченная ненависть ко всему стали нормой – это среда, в которой отклонения начинают расти, как плесень в чашке Петри. А сами отклонения питаются огромным количеством самых разных факторов, каждый из которых (вроде бы) дает незначительный и локальный эффект, но суммируясь, эти эффекты приобретают самоподдерживающийся характер, выходя на одну-единственную возможную траекторию – траекториюю насилия.

Вряд ли кремлевская шпана сознательно ведет дело к латиноамериканизации – для проектных действий она все-таки достаточно тупа (и это не оскорбление, а констатация). Но создавая вокруг себя зону инферно, эти люди неизбежно расширяют ее, и этот ад захватывает всю страну.

Конкретные проявления могут быть совершенно разными, но в целом положение, в которое попала Россия, уже было описано Ефремовым в "Часе Быка". Вряд ли Ефремов полагал, что он будет описывать нашу страну – скорее, мы в его книгах были представителями другой стороны. Но гений на то и гений, что способен создать описание того, чего еще нет.

А вот теперь оно уже здесь. И если кто-то интересуется, где находится планета Ян-Ях, то для этого достаточно выглянуть в окно.

Источник: Эль Мюрид



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