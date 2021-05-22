Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России

Минпромторг пригласил бизнесмена и главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», – говорится в сообщении в Twitter ведомства. Обращение к Маску написано на английском языке.

Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в РФ завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.