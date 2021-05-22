Дворкович рассказал об уже идущих переговорах с Маском о строительстве завода Tesla

Переговоры с бизнесменом Илоном Маском о строительстве в РФ завода по производству автомобилей Tesla ведутся уже два года, рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Мы с коллегами Илона Маска уже эту тему обсуждали на протяжении последних двух лет. Я знал, что они рассматривают варианты развития бизнеса в России, анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта», – передает его слова РБК.

«Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», – добавил Дворкович.

Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в РФ завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России.