Александр Домогаров собрался жениться в четвертый раз

Российский актер и певец Александр Домогаров трижды состоял в официальном браке. Первой избранницей артиста стала Наталья Сагоян, в браке с которой родился сын Дмитрий. Второй супругой стала Ирина Гуненкова, родившая Александру сына, названного в честь отца.

Новая возлюбленная

Третий брак у артиста был с Натальей Громушкиной. А после развода с ней Александр вступил в отношения с Мариной Пупениной, с которой расстался в 2007 году.

Но недавно стало известно, что Домогаров готов вновь жениться. Представители СМИ давно рассуждают о том, что у знаменитого артиста есть новая избранница, которую он тщательно скрывает. Примечательно, но свадебную церемонию артист также намерен провести тайно.

В недавнем интервью актер отметил, что беспокоится за свою возлюбленную, поэтому не раскрывает ее личность и подробности о своей личной жизни. Домогаров, судя по его словам, считает, что девушка не сможет выдержать статьи и слухи о себе. А журналисты непременно начнут писать статьи об их совместной жизни, которые могут негативно сказаться на взаимоотношениях влюбленных.

Александр указал на то, что скорее всего свадьба состоится в этом году. Но о церемонии будут знать только близкие родственники Домогарова и его избранницы.