Афина, Гера или Афродита? В каждой женщине живет богиня, но не каждая знает, какая именно

Греческие богини были своенравными и смелыми, покорными и заботливыми. Мы многое знаем о них из античной мифологии. Но что мы можем сказать о самих себе? Внутри каждой женщины есть свой богатый внутренний мир, поэтому всех их тоже можно назвать богинями. Какие черты характера были у героинь греческих мифов? По ним можно понять, какая богиня обитает внутри вас.

Артемида: сильная и независимая

Артемида славилась своим своевольным характером. Греки верили, что эта богиня олицетворяла Луну и была покровительницей охоты. Артемида – любимая дочь Зевса, в мифах она любила скитаться по лесам, проводя все свое время с животными и нимфами. Им она и покровительствовала. Артемиду часто называли олицетворением жизни и гармонии с природой.

Женщины, в которых “живет” Артемида, тоже отличаются независимым нравом. Они редко прогибаются под общественное мнение. Такая женщина не станет молчать и смело выскажет все, что думает о вас. Ей не нужен мужчина, чтобы постоять за себя. Она редко обращается к другим людям за помощью, предпочитая справляться с проблемами самостоятельно. Женщины-Артемиды отличаются азартом, им нравится спорить и доказывать свою правоту. И качество часто становится причиной их конфликтов с другими людьми.

Афина: настоящая бизнесвумен

Афина считалась любимой богиней греков, не зря именно в честь нее они назвали свою столицу. Она олицетворяла мудрость и справедливость. Афина покровительствовала войне, поэтому к ней за помощью обращались и простые воины и знаменитые полководцы.

Женщины, отчасти похожие на Афину, тоже отличаются жизненной мудростью. Логика – их конек, они редко целиком посвящают себя семье и детям. Куда больше им нравится добиваться успехов в профессиональной сфере. Из таких женщин получаются хорошие бизнесвумен. Они уверены в себе, знают ценность своего ума и никогда не сомневаются в собственных силах. Этого достаточно, чтобы добиться успеха в любой сфере.

Гестия: спокойная, но на своей волне

Греки считали, что Гестия олицетворяла собой домашний очаг и уют. Но она никогда не была покровительницей семей. Гестия отличалась своей независимостью. Она была единственной богиней, которая не позволила любви затмить разум.

Женщины-Гестии – это олицетворение абсолютного спокойствия. Они никогда не выставляют эмоции напоказ, потому что всегда держат их под контролем. Их невозможно вывести из себя, напугать или застать врасплох. Это не холодные женщины с ледяным сердцем, наоборот, они умеют окружать своих близких теплотой и уютом. Женщины-Гестии не стремятся к общению, предпочитая одиночество. Обычно у них есть пара-тройка доверенных друзей, а остальных они никогда не подпустят к себе слишком близко.

Гера: хранительница очага и верная жена

Если Гестия была богиней уюта, то Гера покровительствовала браку. Это суровая жена Зевса, считалось, что именно она защищала всех женщин во время родов. Греки называли ее верховной богиней пантеона. Ее боялись, потому что своенравная Гера отличалась ревностью и жестокостью к своим противникам.

Те же качества отличают и женщину-Геру. Она может быть несколько наивной до брака, потому что свято верит в несокрушимость любви. Эти женщины отличаются предельной честностью, поэтому они делают все для сохранения семьи и никогда не изменяют мужьям. Со временем женщины-Геры, как правило, разочаровываются в браке. Они теряют свой легкий характер, становятся замкнутыми и доверяют только близким людям. Семья и муж для них – самое главное в жизни. Иногда их слова могут показаться слишком жестокими и грубыми, но женщины-Геры никогда не делают зла без причины. Скорее всего, вы чем-то обидели эту даму раньше, и теперь она оплачивает вам той же монетой.

Деметра: заботливая мать

Деметра – греческая богиня плодородия. Ей поклонялись все земледельцы, ей приносили жертвоприношения, чтобы получить хороший урожай. В мифах Деметра знаменита как мать Персефоны. Эта девушка была похищена Аидом, властителем царства мертвых. И Деметра не простила ему этого. Пусть она и никогда не была защитницей семейного очага, она всегда считалась заботливой матерью.

Женщина-Деметра отличается этим же качеством. Она всегда заботливая и понимающая. Она не бросит своих детей в беде, она всегда поможет им и словом, и делом. Других близких женщины-Деметры тоже окружают заботой. Они из тех, что принесут вам бульон, когда вам будет плохо. Окружающие считают их очень мудрыми, к ним хочется обратиться за советом или помощью. Но пренебрегать их доверием нельзя. Только со стороны эта женщина кажется мягкой и покладистой. Стоит предать ее, и она никогда вам этого не забудет.

Персефона: вечное дитя

Персефона – любимая дочь упомянутой выше Деметры, которая олицетворяла весну. Ее украл Аид, властитель подземного царства, но она искренне полюбила его и согласилась выйти за него замуж. Этот контраст указывает на переменчивость характера Персефоны. Это же качество и отличает женщин, похожих на нее.

Им сложно сохранять постоянство. Их можно назвать инфантильными, но это качество не стоит воспринимать негативно. Женщины-Персефоны сохраняют ребячий нрав, даже будучи взрослыми. У них легкий характер, им нравится веселиться и общаться с другими людьми. С ними вам не захочется думать о проблемах. После разговора с такой женщиной вы невольно почувствуете себя лучше. Она умеет заражать своим хорошим настроением всех окружающих.

Но в то же время ее легко обидеть неосторожным словом. Женщины-Персефоны обладают врожденной гибкостью. Их трудно сломить жизненными неурядицами, потому что они умеют приспосабливаться к любым трудностям.

Афродита: обворожительная красотка

Афродита – главная красавица греческого пантеона, она покровительствовала любви и всем влюбленным. Ее называли самой прекрасной богиней. О ее красоте слагали легенды, а поэты посвящали ей свои стихи. И Афродита прекрасно умела этим пользоваться, хотя и обладала легким нравом.

Женщины-Афродиты тоже знают о своей красоте, поэтому они отличаются непоколебимой уверенностью. Им не нужно краситься или наряжаться в дорогие наряды. Они настолько обворожительны, что чувствуют себя уверенными, даже находясь в мятой пижаме. Их природный магнетизм притягивает к ним людей. Эта женщина может и не обладать ослепительной внешностью. Но ее харизма влечет к ней толпы поклонников.