 

Мнение: О торжестве маразма

22.05.2021, 3:16, Разное
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Уинстону Черчиллю приписывают фразу: «Раньше я думал, что умру от старости, но сегодня, глядя на Россию я понял, что умру от смеха». Интересно, что бы он сказал сейчас, прочитав вот такие – реальные – #новости последних недель?

1. Президент России Владимир #Путин поручил создать в Севастополе центр Всемирной богатырской лиги.

2. Депутат Госдумы Николай Валуев обратился к Владимиру Колокольцеву с требованием принять меры для прекращения продажи ландышей на автотрассах.

3. Московский институт теплотехники анонсировал демонстрацию в августе макета «электроподвижного состава с реализацией магнитно-левитационного принципа движения».

4. В новосибирском парке «Каменка» состоялся «Могильный беспредел» – чемпионат по скоростному копанию могил. Организаторы затем анонсировали новые состязания – скоростной забег с гробами.

5. Казаки, исповедующие буддизм, приняли участие в Параде 9 мая в Москве в составе расчета Всевеликого войска Донского.
отсюда

Говорят, когда Господь решает наказать человека, Он лишает того разума. Здесь Божье наказание, кажется, настигло всю страну, от мала до велика. Даже не стану спрашивать: за что?

Только один вопрос. Это вот всё значит, что рыбка гниёт с головы? Или же, что #власть и #народ трогательно едины, состязаясь в глупости?

PS Помнится, маразм кремлёвских старцев #СССР в итоге не выдержал. А нынешняя #Россия выдержит ли «Маразм 2.0»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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