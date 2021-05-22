Губернатор: Пострадавшие в ЧП под Таганрогом работали без средств защиты
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Пострадавшие от выброса метана во время ремонта очистных сооружений под Таганрогом не имели необходимых средств защиты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По словам Голубева, люди спустились в колодец восьмиметровой глубины без средств защиты, передает ТАСС.
Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), прокуратура области взяла на контроль ход его расследования.
В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура. По словам главы региона, семьи погибших получат компенсацию в размере 1 млн рублей, а пострадавшие от 400 тыс. до 200 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что число погибших рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 10 человек, еще несколько находятся в коллекторе.
Напомним, в пятницу в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана.
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