Губернатор: Пострадавшие в ЧП под Таганрогом работали без средств защиты

Пострадавшие от выброса метана во время ремонта очистных сооружений под Таганрогом не имели необходимых средств защиты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам Голубева, люди спустились в колодец восьмиметровой глубины без средств защиты, передает ТАСС.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), прокуратура области взяла на контроль ход его расследования.

В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура. По словам главы региона, семьи погибших получат компенсацию в размере 1 млн рублей, а пострадавшие от 400 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что число погибших рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 10 человек, еще несколько находятся в коллекторе.

Напомним, в пятницу в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана.