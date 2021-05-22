Заставлявших женщин попрошайничать иностранцев арестовали под Москвой

В подмосковных Люберцах арестовали четырех иностранцев, которые удерживали в квартире двух женщин и заставляли их попрошайничать в переходах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области судом в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ, максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает ее слова РИА «Новости».

Врадий сообщила, что 16 мая обвиняемые пригласили двух бездомных женщин в квартиру в Люберцах, якобы чтобы трудоустроить их. У женщин отобрали документы, иностранцы угрожали жертвам насилием. Через три дня одна из удерживаемых женщин решила сбежать и выпрыгнула с балкона второго этажа. В результате она травмировала позвоночник и была госпитализирована. В больнице женщина рассказала о случившемся.

«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны и доставлены к следователю», – добавила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что среди арестованных трое граждан Молдавии и один житель Украины.

Врадий добавила, что уже проведены допросы, планируется назначить судебно-медицинские, психолого-психиатрические экспертизы. Также проверяется причастность фигурантов дела к аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве женщину отдали под суд за вовлечение сына в занятия попрошайничеством. Как выяснилось, женщина, не имея постоянного источника дохода, с августа 2019 года систематически вовлекала четырехлетнего сына в занятия попрошайничеством как на столичных улицах, так и в метро.