 

Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике

22.05.2021, 2:28, Новости дня
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Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными».

Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она.

В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.



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