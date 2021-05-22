Ученые выяснили, что мужчины и женщины ищут в будущем партнере: новые исследования

Австралийские ученые провели новое исследование, касающееся предпочтений, которые представители обоих полов отдают тем или иным качествам потенциальных партнеров. При этом было выяснено, что в молодом возрасте женщин больше интересуют один набор характеристик, а мужчин – другой. Однако это различие стирается по мере приближения к зрелому возрасту.

Женщины и мужчины имеют разные предпочтения

Женщины в возрасте при выборе партнера обращают больше внимания на мужчин с красивой внешностью. При этом гораздо меньше их интересует наличие высокого интеллект и солидного дохода. Но именно эти критерии наиболее важны для молоденьких девушек. Такую закономерность выявили исследователи из Австралии, являющиеся сотрудниками технологического университета штата Квинсленд.

При этом представители сильного пола отличаются тем, что с ними случается противоположная метаморфоза. Сначала они очень падки на внешнюю привлекательность потенциальной партнерши, но с годами начинают относиться к этому фактору спокойнее. Они все больше интересуются личностными качествами.

Однако, по мнению австралийских исследователей, с возрастом различия в предпочтениях сильного и слабого полов в части выбора своей второй половины заметно нивелируются.

Исследование австралийских ученых

Прежде чем прийти к таким выводам, ученые обратились к изучению предпочтений аудитории, состоящей из пользователей Всемирной паутины, которые зарегистрированы на сайтах знакомств. Было опрошено 7325 жителей Австралии в возрасте от 18 до 65 лет. Они должны были оценить важность особенностей потенциального партнера по 100-балльной шкале, выбрав из девяти характеристик.

Все черты были разделены на три категории:

Эстетическая, связанная с возрастом, внешней привлекательностью, физическими характеристиками.Ресурсная, касающаяся интеллекта, образования и дохода.Личностная, где речь идет о доверии, открытости, эмоциональной связи.

Результат статистического анализа показал схожесть приоритетов, присущих и женщинам, и мужчинам. Представители обоих полов сильно заинтересованы в наличии оптимального физического телосложения и привлекательной внешности. А также все три черты, входящие в личностную оценку, были названы в числе наиболее важных. При этом на доход было обращено меньше внимания.

Но для дам наиболее важными оказались возраст, образование, интеллект, доход, доверие и эмоциональная связь. Поэтому данные показатели они оценили выше, чем мужчины на 9-14 пунктов. Помимо этого сильный пол особо выделил привлекательность и телосложение.

С возрастом приоритеты претерпевают изменения

Были также отмечены изменения в приоритетах, проявляющие по мере взросления. Если на начальном этапе поисков партнера преобладающей для мужчин была заинтересованность в эстетическом аспекте, то с возрастом наблюдалось сокращение разрыва. Мужчины все больше обращали свой взгляд в сторону иных качеств, а женщины все больше тяготели к внешней привлекательности.

Личностные качества потенциального партнера для возрастных дам представляли меньшую ценность, нежели для молодых представительниц женского пола. При этом открытость и доверие с обеих сторон заслуживали большое внимание. В целом с возрастом было замечено сближение приоритетов.

Исследователи отмечают, что для обоих полов характерно воспринимать потенциальных партнеров как сексуально привлекательных по одним и тем же критериям. Однако это проявляется на различных этапах жизни. А в разном возрасте как женщины, так и мужчины могут значительно менять приоритеты относительно тех или иных характеристик.

Чем обусловлено различие?

Такое различие в женских и мужских предпочтениях некоторые ученые связывают с присутствующей в эволюционной психологии теорией родительских инвестиций. Так, Стивен Уайт, являющийся ведущий автором рассматриваемого исследования, отмечает, что, согласно указанной теории, женщины проявляют повышенную в сравнении с мужчинами разборчивость, выбирая партнера. Ведь им для обеспечения выживания потомства необходимо прикладывать намного больше усилий.

Множество гендерных различий было сформировано в результате процесса социализации, но есть и те, что продиктованы потребностями эволюционного развития.

Беатрис Альба, психолог из университета Дикина в штате Виктория, Австралия, поясняет: “Сильный пол может позволить себе иметь больше детей, так как их природа не предполагает беременности и кормления грудью. У них есть возможность спаривания как со множеством самок, так и выбора среди них более молодых особей, имеющих в течение жизни больший репродуктивный потенциал”.

Требуются более масштабные исследования

Таким образом, результаты исследований подтвердили сделанные раньше выводы о различии в предпочтениях мужчин и женщин при выборе партнера. Однако для того чтобы взгляды представителей обоих полов на этот важный жизненный аспект были отражены наиболее полно, требуется проведение более масштабных исследований.