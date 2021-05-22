 

Мнение: Без войны, без вины….

22.05.2021, 2:22, Разное
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Когда узнал, что в Ростовской области 22 мая объявлен траурным днем по погибшим коммунальщикам, первая мысль – десять рабочих погибли в результате теракта украинских диверсантов. Потому что в последнее время чуть ли не все новости из Ростовской области так или иначе связаны с украинским Донбассом.

Но оказалось, что Украина не причастна к гибели рабочих. Трагедия произошла на очистных сооружениях МУП «Управление Водоканал» Таганрога, расположенных в поселке Дмитриадовка. По предварительной информации, на станции перекачки произошел выброс метана.

Две бригады коммунальщиков отправились в Дмитриадовку на откачку стоков из канализационного коллектора.

— Предварительно во время аварийно-восстановительных работ произошла утечка сероводорода, сотрудники отравились, — рассказали в управлении «Водоканала». — Откуда газ и что произошло — толком еще неизвестно. Ждем информацию.

В голове не укладывается. Как такое возможно? Десять человек! Одновременно. Без войны, без вины….

Только и остается сочувствовать родным и близким погибших и объявлять траур. И ждать, откуда придет следующая страшная весть…

На снимке и видеозаписи: следователи у коллектора, где погибли рабочие. Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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