«Такого не припомню»

В Ростовской области 10 коммунальщиков погибли в канализационном коллекторе. Количество пострадавших уточняется.

Трагедия произошла на очистных сооружениях МУП «Управление Водоканал» Таганрога, расположенных в поселке Дмитриадовка, утром, 21 мая. По предварительной информации, на станции перекачки произошел выброс метана, погибли 10 человек.

По данным замначальника 6-го пожарно-спасательного отряда Александра Рыбалко, всего в работах на коллекторе было занято 15 человек.

— Пятеро спасены, доставлены в медицинские учреждения. Десять человек, к сожалению, погибли. Все необходимые силы и средства на месте происшествия сосредоточены, работы необходимые проводятся, — пояснил он на месте происшествия.

По данным «Водоканала», утром две бригады коммунальщиков отправились в Дмитриадовку на откачку стоков из канализационного коллектора.

— Предварительно во время аварийно-восстановительных работ произошла утечка сероводорода, сотрудники отравились, — рассказали «Новой» в управлении «Водоканала». — Откуда газ и что произошло —толком еще неизвестно. Ждем информацию.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что по факту случившегося начата проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

— В канализационных коллекторах, помимо сероводорода, образуется метан и углекислый газ. Этот фактор должен учитываться при проведении ремонтных работ. Для этого, в частности, существуют специальные газоанализаторы, — говорит Евгений Крашенний, генеральный директор ГК «Ростинпром», специализирующейся на производстве оборудования для водоочистки. — Виды работ на коллекторах бывают разные. Неизвестно, спускались ли они <рабочие> внутрь, ремонтировали ли снаружи. К сожалению, мы пока не знаем деталей происшествия. Но в любом случае для меня как для представителя отрасли такое большое количество погибших — это шок, я такого не припомню.

Следователи у коллектора, где произошло ЧП. Снимок с видео / Следственный комитет РФ / ТАСС

Год назад аналогичная трагедия произошла в газовом коллекторе на проспекте Шолохова в Ростове.

Мастер и два слесаря ремонтной бригады компании «Газпром газораспределение» утром, 28 июля, решили осмотреть газовый коллектор. Вызов не был аварийным, работы намечались плановые. По версии следствия, спустившись в колодец, один из рабочих потерял сознание. Двое других попытались ему помочь, но в результате из колодца не смог выбраться никто. В компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» заявили, что утечки газа не было, а рабочие отравились скопившимся в колодце сероводородом.

«Новая» следит за развитием ситуации.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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