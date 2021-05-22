Россию удивило заявление о причастности к беспорядкам в Колумбии

Утверждения министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о том, что Москва якобы причастна к протестам в стране, не соответствуют действительности, заявило посольство России.

Дипмиссия выразила «глубокое удивление» в связи с утверждениями Молано. РФ «полностью отвергает подобные заявления», которые являются «абсолютно безосновательными и не подкрепленными какими бы то ни было конкретными фактами». Указывается, что такие «серьезные обвинения» не способствуют развитию «традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией».

Дипломаты выразили сожаления в связи с тем, что «в ходе охвативших страну в последнее время беспорядков имелись человеческие жертвы». Российская сторона выразила «соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким», передает ТАСС.

Напомним, Молано в интервью сообщил о том, что РФ якобы причастна к протестам против налоговой реформы в Колумбии, которые продолжаются с конца апреля. Беспорядки произошли в нескольких городах, включая столицу Колумбии, свыше 1,9 тыс. человек пострадали, более 40 погибли. Согласие кабмина изменить планы относительно реформы, а также отставка министра финансов не остановили протесты.