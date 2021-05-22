 

Псаки назвала поддержку Израиля со стороны Байдена непоколебимой

22.05.2021, 2:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США и Израиль не заключали каких-либо «сделок» для прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки спросили, было ли обещание главы американского государства Джо Байдена помочь восстановить израильскую систему ПВО «Железный купол» частью «некой сделки», по которой Израиль обязался прекратить боевые действия против Палестины. Псаки ответила отрицательно.

Как она заявила, Байден принял соответствующее решение, «поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней». По ее словам, Байден «непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту», передает РИА «Новости».

Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу гуманитарную помощь для сектора Газа, который пострадал от военных действий между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / США осудили ракетную атаку в Багдаде

05.02 / В Украине подготовлено более 56 тыс. коек с кислородом для пациентов с COVID-19 – Степанов

25.06 / Политика: Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

06.04 / Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России

14.09 / Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко «один на один»

25.11 / Синод Кипрской церкви признал украинских раскольников

11.07 / Начался отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

25.01 / Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины

19.01 / Израильский телеведущий привился «Спутником V»

25.12 / Число жертв ДТП в Рязанской области выросло до четырех человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика