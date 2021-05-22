Псаки назвала поддержку Израиля со стороны Байдена непоколебимой

США и Израиль не заключали каких-либо «сделок» для прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки спросили, было ли обещание главы американского государства Джо Байдена помочь восстановить израильскую систему ПВО «Железный купол» частью «некой сделки», по которой Израиль обязался прекратить боевые действия против Палестины. Псаки ответила отрицательно.

Как она заявила, Байден принял соответствующее решение, «поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней». По ее словам, Байден «непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту», передает РИА «Новости».

Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу гуманитарную помощь для сектора Газа, который пострадал от военных действий между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.