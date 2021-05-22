“Адвокаты оценивают все”. Медведчук заявил о возможности обращения в ЕСПЧ из-за заявлений Зеленского

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Это стало обычаем у господина Зеленского: вспоминать меня “не злим тихим словом”. Насколько это идет ему на пользу, я не знаю, но как минимум вы осознаете, что подобные заявления для правоохранительной системы действуют очень эффективно. Собственно говоря, правоохранительная система и демонстрирует эту так называемую эффективность”, – сказал Медведчук, комментируя высказывания Зеленского в его адрес на пресс-конференции 20 мая.

Он отметил, что “есть адвокаты, которые оценивают все”

“Оценивают пресс-конференцию генпрокурора и председателя Службы безопасности, оценивают заявления президента, оценивают других должностных лиц в стране, которые должны быть объективны, так как мы вроде как находимся в правовом государстве. Какие будут эти оценки и как на это посмотрит в будущем судебная система, в том числе и Европейский суд? Поживем – увидим”, – добавил Медведчук.

Иск в ЕСПЧ можно подавать, когда исчерпаны все средства правовой защиты – человеку нужно сначала обратиться в национальные суды, включая высшую инстанцию. В противном случае необходимо доказать неэффективность таких средств защиты, указано на сайте Минюста.

Контекст:

Киевский апелляционный суд 21 мая рассматривал жалобы на решение Печерского суда о мере пресечения для Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста. Апелляции на меру пресечения подавали как Офис генпрокурора (прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в размере 300 млн), так и защита Медведчука.

Суд отклонил обе жалобы, оставив Медведчука под домашним арестом.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”, Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак “находится на лечении в Беларуси”.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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