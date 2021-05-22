Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19

“Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом, и у нас около девяти тысяч людей находятся в стационарах на лечении – значит это тяжелые больные”, – отметил мэр.

При этом почти полгода в Москве нет ограничений по прививкам, сказал Собянин. По его словам, российская столица стала первым среди крупных городов, где началась массовая вакцинация населения.

Но процент привитых в Москве меньше, чем в Европе, констатировал градоначальник. Несмотря на то, что болезнь никуда не делась, а вакцина доступна, многие люди не хотят прививаться, посетовал мэр.

Собянин уточнил, что за время вакцинации от коронавируса прививку в 12-миллионной Москве сделали лишь 1,3 миллиона человек. “Это приличная, с одной стороны, цифра. Но она могла бы быть больше, как минимум два раза”, – считает градоначальник.

При этом город всячески старается поощрить тех, кто заботится о своем здоровье и безопасности окружающих. Собянин напомнил, что для привившихся от коронавируса людей старшего возраста действует акция “Миллион призов”. Полученные бонусные баллы можно обменять на товары или услуги в магазинах-партнерах программы.

Опасаться москвичам почтенного возраста нечего. Эффективность отечественной вакцины от COVID-19 “Спутник V” среди людей старше 60 превысила 90%. Она полностью безопасна.

У человека есть два выбора – привиться и обезопасить себя или заболеть, третьего не дано, подчеркнул градоначальник. Он вновь призвал горожан пройти вакцинацию от коронавируса.

Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в поликлиниках, включая частные, в торговых центрах и других популярных общественных местах, а также в парковых павильонах “Здоровая Москва”. Вакцинация бесплатна. Прививка доступна для граждан старше 18 лет.