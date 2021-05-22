 

В Новосибирске поймали наркокурьера-пенсионерку

22.05.2021, 1:40, Разное
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На железнодорожном вокзале Новосибирска полиция задержала прибывшую из Санкт-Петербурга 64-летнюю пенсионерку. При осмотре у женщины было обнаружено белое порошкообразное вещество весом больше 800 граммов, передает сайт VSE42.RU. В дальнейшем выяснилось, что это карфентанил – высокотоксичный синтетический аналог героина. Пожилая дама специально приехала в Новосибирск для того, чтобы делать закладки с наркотиками. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело.



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