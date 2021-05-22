Окрашиваем седые волосы кофе: рецепт красоты из 3 ингредиентов

Предотвратить появление седины невозможно, так как это естественный процесс старения. Закрашивание седых волос специальной краской не всегда положительно сказывается на их состоянии. В ее составе присутствуют химические вещества, которые делают волосы сухими, ломкими и безжизненными. Моя мама нашла выход из ситуации – для маскирования седины она использует натуральный состав. Она готовит его из кофе, кокосового масла и йогурта. Всего за 5 минут вы можете приготовить натуральную краску, которая закрасит седину.

Преимущества натуральной краски

Такое средство полезно не только тем, что оно не вредит волосам. Большой его плюс состоит в том, что оно не вызывает аллергию, поэтому подходит для тех, кто ей подвержен.

Волосы после окрашивания обретают темно-коричневый оттенок.

Для самодельного состава вам понадобится:

кофе Nescafe – 40 г;масло кокоса – 30 мл;бальзам для волос или натуральный йогурт без добавок.

Способ приготовления

Поместите в миску кофе, добавьте масло кокоса, тщательно перемешайте. У вас должна получиться смесь однородной консистенции.

После этого вам нужно дополнить ее бальзамом для волос или йогуртом.

Как только вы тщательно перемешаете продукты, возьмите кисть для окрашивания и приступайте к процедуре. Держите краску на волосах не менее 45 минут. Смывайте при помощи шампуня, в завершении ополосните волосы прохладной водой.

Если вы хотите получить более темный оттенок, приближенный к черному, вам нужно добавить в состав заваренный черный кофе.

Заключение

Проводить процедуру окрашивания можно 1-2 раза в месяц. Состав не вредит волосам, так как в нем отсутствуют вредные компоненты. Масло кокоса и йогурт питают волосы, способствуют глубокому их увлажнению, придают блеск и гладкость. Можно смело заявить, что такая краска – это не просто оттеночное средство, но и маска, которая подходит для восстановления поврежденных волос.