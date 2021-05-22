Внедрение вакцины против Covid-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет «лучше, чем ожидалось», — заявили представители здравоохранения

«Когда мы увидели эту новую возрастную категорию, от 12 до 15, она принесла новую надежду. Многие из людей, которых я знаю, которые работают в различных клиниках вакцинации, они сказали мне, что это было похоже на декабрь, когда мы делали эти первые вакцины. выстрелы «, сказал Костелло CNN во вторник. «Люди полны надежд».

«Менее чем за неделю мы вакцинировали более 600 000 детей в возрасте от 12 до 15 лет», — заявила директор CDC доктор Рошель Валенски во время брифинга в Белом доме во вторник.

Согласно последним данным CDC, около 3,5 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Валенски сказал, что ее собственный сын был одним из них.

‘Довольно оживленный спрос’

Обе аптеки CVS и Walgreens подтвердили CNN по электронной почте во вторник, что их розничные точки продолжают вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 15 лет, но ни одна из компаний не предоставила данных о том, сколько молодых людей они вакцинировали.

Walgreens отметила, что наблюдается «всплеск количества записанных на прием, что свидетельствует о раннем интересе родителей к вакцинации своих детей».

Еще слишком рано говорить, как именно внедряется внедрение вакцины в масштабах всей страны и куда она направляется — но, похоже, что вакцина в этой более молодой возрастной группе стала «довольно быстрой», — сказал доктор Маркус Плешиа, главный врач. Ассоциации государственных и территориальных чиновников здравоохранения, сообщил CNN во вторник.

«Это то же самое, что мы видели с вакциной — у вас есть первые последователи», — сказал Плешиа. «Итак, спрос был довольно оживленный. Вопрос в том, как долго и какой процент этой возрастной группы будет охвачен этим?»

Поскольку внедрение вакцины для детей в возрасте от 12 до 15 лет продолжается, Национальная ассоциация государственных служащих здравоохранения городов и округов «будет прислушиваться к земле, чтобы увидеть, не всплывает ли что-нибудь с точки зрения конкретных проблем, но пока ни одной», — сказала Лори Фриман, главный исполнительный директор ассоциации.

По словам Фримена, развертывание было «пока неплохим», но прошло всего лишь неделя.

«Что больше всего помогло, так это наличие этих различных маршрутов распространения вакцины в общинах. Они расширили поставки и довольно легко создали естественную основу для внедрения вакцины в другую возрастную группу», — сказал Фриман. «Тем не менее, необходимо сосредоточить внимание на встречах с подростками там, где они есть, где они живут, где играют, где поклоняются. Я думаю, что это будет ключевым моментом».

Некоторые штаты уже работают над этим, создавая пункты вакцинации в школах и кабинетах педиатров.

Педиатры должны сыграть большую роль

В Западной Вирджинии усилия по охвату подростков, похоже, идут «лучше, чем ожидалось», — сказал Костелло CNN, добавив, что на вакцину существует большой спрос и достаточное предложение, чтобы удовлетворить этот спрос.

«Наш штат предпринял подготовительные действия, чтобы убедиться, что в поставках будет достаточно продукции Pfizer, чтобы у нас было достаточно вакцины, чтобы предложить вакцину этой возрастной группе», — сказал Костелло.

«Но, конечно, я думаю, что нам нужно продолжать работать над повышением уверенности и обменом информацией», — добавила она. «Мы должны продолжать информировать общественность о том, где находятся вакцины».

Родители и опекуны могут посетить сайт Vacines.gov, чтобы узнать, где можно получить вакцины для подростков в их районе. Костелло сказал, что Западная Вирджиния в настоящее время работает над тем, чтобы предоставить больше доз вакцины против коронавируса педиатрам, чтобы молодые люди могли получать вакцину непосредственно от своих врачей в рамках своего обычного ухода.

Ожидается, что педиатры также будут играть значительную роль в процессе вакцинации в Теннесси, сказала д-р Мишель Фискус, медицинский директор программы вакцинопрофилактики и иммунизации Министерства здравоохранения Теннесси. Она описала внедрение вакцины для детей в возрасте от 12 до 15 лет как «довольно хорошо» в ее штате.

«У нас есть около 50 педиатрических клиник, у которых есть вакцины. Некоторые из них сейчас переходят на продукт Pfizer, чтобы иметь возможность предоставлять его этой более молодой возрастной группе, а вчера нам сообщили в Центре контроля заболеваний, что они подтвердил, что через неделю после Дня памяти у нас будут доступны меньшие пакеты вакцины Pfizer », — сказал Фискус CNN во вторник.

В апреле Pfizer заявила, что в конце мая предложит партии вакцины меньшего размера, чтобы дать центрам вакцинации больше гибкости в выборе количества доз, которые они могут заказать.

Текущий размер партии включает упаковку из 195 флаконов, в которой содержится 1170 доз вакцины. Новая партия меньшего размера будет включать три упаковки по 25 флаконов на 450 доз. Врачам будет легче управлять небольшими партиями и снизить риск потери продукта.

«Некоторые из них не решались заказать вакцину, зная, что они не смогут использовать большое количество вакцин, поэтому это существенно поможет», — сказал Фискус.

«Я думаю, что самой большой проблемой был минимальный размер заказа в 1170 доз. Это больше, чем может выдержать даже действительно загруженная педиатрическая практика за то время, которое у нас есть до истечения срока годности вакцины», — сказал Фискус. «И тогда требования к хранению и обращению с вакциной Pfizer могут быть немного пугающими».

По словам Фискуса, штат Теннесси также работает над решением проблемы нерешительности в отношении вакцинации в сельских общинах. «Это был довольно крепкий орешек».

Препятствие нерешительности

Неуверенность в вакцинации вызывает беспокойство и в Нью-Джерси, сообщила CNN во вторник д-р Мэг Фишер, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Нью-Джерси.

«Мы слышали от многих детей, что они взволнованы и заинтересованы в вакцинации», — сказал Фишер. «Но мы знаем, что в Нью-Джерси у нас довольно много сомнений в отношении вакцины. Мы надеемся, что со временем, при соответствующем обучении и взаимодействии, мы сможем сделать вакцину доступной для всех, кто этого хочет».

Нью-Джерси начал вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет в конце прошлой недели после того, как Консультативный комитет CDC по практике иммунизации дал рекомендацию сделать это — и официальные лица «очень довольны» тем, как идет внедрение, сказал Фишер.

«На сегодняшний день мы вакцинированы 29 333 человека, и у нас есть около 450 000 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Так что у нас, безусловно, есть пути, которыми мы можем заняться», — сказала она. «У нас определенно есть предложение, и мы только что узнаем, каким будет спрос. Пока спрос хороший».

По словам Фишера, местные департаменты здравоохранения также работают со школьными округами, чтобы предложить школьные центры вакцинации. «Мы думаем, что это будет отличный способ привлечь внимание детей».

Одна из проблем до сих пор заключалась в том, что некоторые клиники предпочитают, чтобы родители или опекуны присутствовали физически, чтобы дать согласие на вакцинацию ребенка. В других требуется только письменное сообщение от родителя или согласие родителей устно по телефону.

«Разработка процесса согласия для детей от 12 до 15 лет является потенциальным препятствием, но мы можем сделать это очень легко, и именно это мы и пытаемся сделать», — сказал Фишер. «Многие школы уже делают прививку от гриппа. Так что это небольшой подъем».

В целом, от штата к штату существуют различия в том, что требуется для плановой иммунизации детей — и это изменение также включает прививки от Covid-19, — сказала CNN last Джилл Розенталь, старший директор программы Национальной академии политики в области здравоохранения штата. неделя.

«Похоже, что все зависит от возраста ребенка, проблем, с которыми он сталкивается, например, был ли он эмансипирован», — сказала она. «Таким образом, похоже, что с точки зрения обычных детских прививок, они действительно сильно различаются».