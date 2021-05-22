Жертвами пожара в Удмуртии стали четверо детей и двое взрослых

В частном доме в селе Нылга произошел пожар, погибли четверо детей и двое взрослых, информирует СУ СК по Удмуртии.

Когда спасатели прибыли на место пожара, его площадь составляла 48 кв. м, произошло обрушение кровли. На данный момент пожар ликвидирован, информирует главк МЧС по региону. В СК сообщили, что «обнаружены тела шести человек, предположительно, членов проживавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, восемь лет и один год». Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости».

В экстренных службах сообщили, что в результате пожара погибли двое мальчиков и две девочки и их родители. «По предварительной информации, это семья неблагополучная», – приводит ТАСС текст сообщения.

В начале мая в результате пожара в частном доме в Пермском крае погибли восемь человек – двое детей и шестеро взрослых. В конце апреля в МЧС сообщали, что в РФ с начала 2021 года увеличилось число случаев гибели детей на пожарах.