Доходы Собчак за год выросли почти на 27 млн рублей

В 2020 году телеведущая Ксения Собчак заработала на 26,9 млн рублей больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные декларации ее мужа Константина Богомолова.

Декларацию опубликовал департамент культуры Москвы – Богомолов является руководителем бюджетного учреждения, Театра на Малой Бронной. В 2020 году художественный руководитель театра заработал 17,9 млн рублей (в 2019 году – 19,1 млн). А вот его супруга в «коронавирусном» 2020 году заработала 212,7 млн рублей. Как следует из декларации, у Богомолова есть две квартиры, а Собчак владеет тремя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и семью нежилыми помещениями, пишет РБК.