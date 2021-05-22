 

Доходы Собчак за год выросли почти на 27 млн рублей

22.05.2021, 1:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В 2020 году телеведущая Ксения Собчак заработала на 26,9 млн рублей больше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные декларации ее мужа Константина Богомолова.

Декларацию опубликовал департамент культуры Москвы – Богомолов является руководителем бюджетного учреждения, Театра на Малой Бронной. В 2020 году художественный руководитель театра заработал 17,9 млн рублей (в 2019 году – 19,1 млн). А вот его супруга в «коронавирусном» 2020 году заработала 212,7 млн рублей. Как следует из декларации, у Богомолова есть две квартиры, а Собчак владеет тремя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и семью нежилыми помещениями, пишет РБК.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / “Динамо” и “Шахтер” в УПЛ синхронно обыграли команды, борющиеся за третье место

19.11 / Американский генерал призвал разместить гиперзвуковое оружие США в Азии

13.07 / У самого ценного игрока NBA 2017 года обнаружили коронавирус

31.08 / В Белоруссии оппозиция призвала сторонников не приводить детей в школы

09.02 / Верховная Рада во время пятой сессии займется выполнением “структурных маяков” МВФ – нардеп Корниенко

06.10 / «Кыргызский конгресс» в РФ заявил о нейтралитете

09.10 / НАТО: Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов

29.07 / Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта «Миротворец»

17.07 / Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

11.02 / В “Харьковоблэнерго” проходят обыски – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика