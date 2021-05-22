Кличко: Я президенту не враг. Я думал всегда, что у нас общие вызовы и общие враги

По словам Кличко, последний раз с Зеленским он общался полгода назад.

“Должна быть субординация, чтобы просто так прийти… Я даже у друзей спрашиваю, в какое время лучше встретиться, чтобы обсудить те или иные вещи. Да, действительно, я звонил в приемную и просил президента встретиться, писал ему смс. К сожалению. ответа не получил. […] Пытаются сделать врагами. Я президенту не враг. Я думал всегда, что у нас общие вызовы и общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и много других. Это наши общие вызовы”, – сказал он.

Мэр добавил, что он приходил к президенту не с личными вопросами, а с вопросами города.

“Но сейчас у меня складывается впечатление, что кто-то или доносит неправильную информацию, манипулирует… Убежден, что обострение такой ситуации – если кто-то хочет это сделать, может нести негативные последствия и дестабилизацию в Киеве. Если будет дестабилизация в сердце страны – экономическая, политическая – это будет иметь последствия для всех регионов нашей страны”, – сказал Кличко.

Контекст:

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявлял, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявил президент.

Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.

На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое” и “Киевавтодоре”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного проходили обыски. Они продолжились и на этой неделе. В Государственной фискальной службе сообщили, что в целом провели более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями. По данным прокуратуры, о подозрении сообщили 11 лицам, в том числе действующим сотрудникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. “Тем, кто хочет меня, так сказать, “потренировать”, скажу: я тренировался, еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме”, – подчеркнул мэр города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

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