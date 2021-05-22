Виталий Кличко рассказал, собирается ли его брат идти в политику

“Что касается политики – брат сам ответил, он сказал: “Политика в нашей семье хватит одного”. Во-вторых, что касается возвращения [Владимира] в бокс… Мое личное мнение: Владимир имеет самую высокую оценку боксерских экспертов, дольше всех держался как чемпион мира на вершине горы чемпионской, защитил только на один бой меньше, чем легендарный Джо Луис. У него много мировых рекордов, собрал все пояса, и кому-то что-то доказывать… Я не вижу смысла [для него] вновь возвращаться”, – сказал он.

Контекст:

Последний бой Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа состоялся 29 апреля 2017 года на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. Кличко проиграл бой Джошуа: британец нокаутировал украинца в 11-м раунде. Кличко потерял пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBO.

3 августа того же года Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Позже он признался, что до последнего хотел провести бой-реванш с британцем.

В декабре 2020 года Владимир Кличко был включен в Международный зал боксерской славы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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