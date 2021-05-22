США ввели новые санкции против фирм и судов, которые связаны со строительством “Северного потока – 2”

Под ограничения попали компании “Мортранссервис” и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, федеральное государственное бюджетное учреждение “Морская спасательная служба”, а также 13 судов: “Академик Черский”, “Артемис оффшор”, “Бахтемир”, “Балтийский исследователь”, “Финвал”, “Капитан Беклемишев”, “Мурман”, “Нарвал”, “Сивуч”, “Спасатель Карев”, “Умка”, “Владислав Стрижов”, “Юрий Топчев”.

Эти компании и суда связаны со строительством газопровода “Северный поток – 2”, отмечает РБК.

22 февраля США ввели ограничения против российского судна “Фортуна”, которое задействовано в строительстве газопровода, и его владельца, компании KVT-RUS. Однако баржа продолжила укладку труб.

В списке нет компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, приятеля президента России Владимира Путина, бывшего офицера восточногерманской разведки Маттиаса Варнига.

Администрация президента США Джо Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”. Однако 18 мая издание Axios написало, что его администрация не будет вводить санкции в отношении компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

19 мая на сайте Госдепартамента США опубликовали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором говорится, что Госдеп подал в Конгресс доклад о санкциях, в нем обозначили четыре судна, пять организаций и одно лицо, которые участвуют в строительстве трубопровода “Северный поток 2”, включая Nord Stream 2 AG и Варнига. На них могут быть распространены санкции, отмечал Блинкен.

“Я решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG”, – добавил он.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес осудил остановку санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода “Северный поток – 2”.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток – 2”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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