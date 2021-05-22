 

Илон Маск на марафоне “Новое Знание” рассказал о будущем человечества

22.05.2021, 0:42, Разное
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Диалог между Россией и США необходимо усиливать, заявил Маск. Предприниматель считает, что двум странам нужно активнее выстраивать коммуникации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил американского бизнесмена за участие в марафоне и попросил рассказать, каким он видит мир через 50 лет.

Сложно предвидеть то, что произойдет через 50 лет, ответил Маск. “Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК”, – рассказал предприниматель.

Также миллиардер заявил, что готов разместить в России заводы по производству электрокаров Tesla. “Я думаю, что это будет потрясающе”, – сказал бизнесмен.

Это второй раз, когда Маск принимает участие в российском мероприятии. В октябре 2019 года он выступил по видеосвязи на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре..

Марафон “Новое Знание” проходит с 20 по 22 мая. Площадки расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Новосибирске, Владивостоке и Калининграде. За первый день работы мероприятия количество просмотров онлайн-трансляций превысило пять миллионов.



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