Илон Маск на марафоне “Новое Знание” рассказал о будущем человечества

Диалог между Россией и США необходимо усиливать, заявил Маск. Предприниматель считает, что двум странам нужно активнее выстраивать коммуникации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил американского бизнесмена за участие в марафоне и попросил рассказать, каким он видит мир через 50 лет.

Сложно предвидеть то, что произойдет через 50 лет, ответил Маск. “Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК”, – рассказал предприниматель.

Также миллиардер заявил, что готов разместить в России заводы по производству электрокаров Tesla. “Я думаю, что это будет потрясающе”, – сказал бизнесмен.

Это второй раз, когда Маск принимает участие в российском мероприятии. В октябре 2019 года он выступил по видеосвязи на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре..

Марафон “Новое Знание” проходит с 20 по 22 мая. Площадки расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Новосибирске, Владивостоке и Калининграде. За первый день работы мероприятия количество просмотров онлайн-трансляций превысило пять миллионов.