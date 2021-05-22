 

Новые инструментальные факторы Влияние выбросов ископаемого топлива на исследования океана

22.05.2021, 0:18, Разное
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Недавно разработанный инструмент позволит ученым лучше оценить, как столетия выбросов ископаемого топлива могут искажать данные, которые они собирают в морской среде.

Исследователи из Университета Аляски в Фэрбенксе возглавили эту работу, которая дала ученым-морским ученым возможность учитывать в своих результатах огромное количество антропогенного углекислого газа, поглощаемого океанами. Эти антропогенные источники углерода могут испортить результаты исследований — проблема, известная как эффект Зюсса, — что приведет к ошибочным выводам о здоровье и продуктивности морских экосистем.

«Базовая углеродная подпись выглядит иначе, чем она была до промышленной революции», — сказал Кейси Кларк, бывший постдокторант UAF, руководивший исследованием. «Люди знали об этом некоторое время, но не существовало последовательного способа исправить потенциальную предвзятость в данных».

Формула позволяет ученым учитывать эффект Зюсса в регионах, включая Берингово море, Алеутские острова и залив Аляски. Но общедоступное приложение также позволит исследователям вводить данные из других морских экосистем, что делает его потенциально полезным для ученых всего мира.

Статья о новом инструменте была опубликована 20 мая в журнале. Методы в экологии и эволюции.

Новый инструмент будет использоваться для анализа стабильных изотопов, который в последние десятилетия стал ценным для изучения растений и животных. Соотношение изотопов в тканях животных дает им отчетливую химическую подпись, обеспечивая удивительно точную картину того, что потребляли эти виды и где они жили.

Но оказалось, что на углерод, являющийся основным направлением изотопного анализа, сложнее полагаться, поскольку люди вносят больше этого элемента в атмосферу и океаны.

«Мы не только меняем глобальный климат, но и изменяем базовый уровень того, какой вид углерода существует», — сказала Николь Мисарти, директор Центра водных и экологических исследований UAF и соавтор статьи.

Исследователи, работающие с древними образцами, такие как археологи и палеонтологи, могут получить результаты, особенно искаженные выбросами ископаемого топлива, при сравнении с современностью. Однако новое исследование показывает, что даже исследователям, которые хотят сравнить сегодняшние данные с информацией, собранной совсем недавно, восемь лет назад, необходимо внести поправку на эффект Зюсса.



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