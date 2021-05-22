Первым электрическим Popemobile станет внедорожник Fisker Ocean

Fisker Inc., стартап электромобилей, ставший публичной компанией, работает над модифицированной версией своего полностью электрического внедорожника Ocean для Папы Франциска.

В пятницу компания заявила, что планирует доставить в Ватикан в конце следующего года Popemobile на базе своего будущего внедорожника Fisker Ocean. Первоначальное соглашение было достигнуто во время частной встречи в четверг между Папой Франциском и соучредителями Fisker Хенриком Фискером и доктором Гитой Гупта-Фискер. Хенрик Фискер показал несколько эскизов, в том числе тот, который подписал Папа Франциск. Подробностей об этом новом Popemobile не так много, хотя На рендере модифицированного внедорожника Fisker Ocean виден цельностеклянный купол.

Это соглашение знаменует собой более чем 50-летнюю совместную работу автопроизводителей с Ватиканом над разработкой и поставкой транспортных средств для доставки в Святой Престол. Форд, который создал версию Lehmann-Peterson 1964 года, использовался Папой Павлом VI во время своего визита в Нью-Йорк в 1965 году. Термин «папамобиль» был популяризирован до прихода к власти Папы Иоанна Павла II. Автопроизводители, включая Dacia, бренды Fiat и Jeep Stellantis, Mercedes-Benz и Renault, поставляли автомобили различным понтификам. Папа Франциск, как известно, использовал Ford Focus для поездок по Ватикану.

«Меня вдохновило то, что Папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения», — говорит Хенрик Фискер. «Интерьер папского транспорта Fisker Ocean будет содержать множество экологически чистых материалов, в том числе ковры, сделанные из переработанных пластиковых бутылок из океана».

Fisker планирует начать производство своего внедорожника Ocean, базовая цена которого составит 37 499 долларов, 17 ноября 2022 года. Версия Popemobile ожидается примерно в то же время, хотя конкретная дата не разглашается.