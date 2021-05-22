 

Кипр заявил Еврокомиссии о невозможности принимать мигрантов

22.05.2021, 0:12, Новости дня
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На Кипре сложилась чрезвычайная ситуация с мигрантами, власти острова больше не могут принимать новых нелегалов, соответствующее заявление МВД Кипра направило в Еврокомиссию, сообщил министр внутренних дел Никос Нурис.

«На прошлой неделе мы ежедневно сталкивались с волной прибытий по морю с южного побережья Сирии и особенно из порта Тартус. Эта ситуация вместе с перенаселенностью центров приема вынудили меня вчера днем послать письменное заявление в Европейскую комиссию, в котором я информирую их о том, что Кипр находится в чрезвычайной ситуации в отношении иммиграции и не имеет возможности принять дополнительных мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».

Министр заявил, что Кипр призывает ЕК «незамедлительно и активно вмешаться, чтобы предотвратить незаконную отправку с сирийского побережья и особенно из порта Тартус, чтобы минимизировать проблему, с которой сталкивается» государство.

«С 1 января мы выдали почти 4 тыс. отказов в ходатайствах о предоставлении убежища прибывшим из так называемых безопасных стран. Проблема в том, что отказ в прошении о предоставлении убежища должен сопровождаться ускоренными процедурами возврата, которые чрезвычайно сложно сделать из такой небольшой страны, как Кипр, поскольку нет соглашений с рядом третьих стран», – добавил Нурис.

Он сообщил, что в прошлое воскресенье прибывшее из Ливана судно с мигрантами было возвращено, потому что есть двустороннее соглашение с этой страной. Однако большая часть нелегалов прибыла с южного побережья Сирии.

Глава МВД отметил, что правительство не намерено превращать Кипр в обширный лагерь иммигрантов. «У нас есть некоторые возможности, мы настроены помогать людям, которые действительно в этом нуждаются, но в то же время мы хотим дать четкий сигнал о том, что наши возможности не неисчерпаемы, и мы уже давно превысили эти возможности приема (мигрантов)», – сказал Нурис.

Напомним, ранее власти Британии решили поменять правила предоставления убежища в королевстве, чтобы остановить приток нелегальных иммигрантов.



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