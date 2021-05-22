 

У депутата Мосгордумы украли «ржавенький» велосипед

22.05.2021, 0:12, Новости дня
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Депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина сообщила, что у нее украли велосипед.

«Друзья, у меня случилась неприятность. У меня украли велосипед. Ночью срезали замок, и утащили. Да, вот этот, который на всех моих фото», – сообщила она в Twitter.

Друзья, у меня случилась неприятность. У меня украли велосипед.

Ночью срезали замок, и утащили. Да, вот этот, который на всех моих фото pic.twitter.com/B3T3tmuR2X

— Дарья Беседина (@naive_elf) May 21, 2021

Беседина отметила, что велосипед «утащили прямо из-под камеры». Она подала заявление в полицию, а также попросила пользователей «посматривать по сторонам». «Он где-то всплывет. В городе, или на авито. Может, не в Москве», – сообщила Беседина. Как рассказала Беседина, «велосипед не новый, ржавенький, и бесследно ржавчину не смоешь». «Корзинки с него могут легко снять. 18 скоростей», – сообщила она.

По ее словам, «хранить велосипед дома» – это «очень плохой совет». Такая рекомендация подходит лишь тем, для кого велосипед является «спортивным снарядом», на котором «катаются по выходным». Как отметила Беседина, «если ездишь каждый день, то невозможно его каждый раз поднимать-спускать». Кроме того, «городские велосипеды часто тяжелые», сказала она.



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