Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России.

Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС.