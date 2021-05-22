 

Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов

22.05.2021, 0:12, Новости дня
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России.

Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС.



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