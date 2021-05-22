 

Парализованный человек научился набирать 90 символов в минуту силой мысли

22.05.2021, 0:04, Новости дня
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Авторы исследования предложили испытуемому не выбирать буквы на экране, на чем обычно строится печать через интерфейс мозг-компьютер, а представить, что он пишет рукой.

На момент эксперимента пациенту было 65 лет. В 2007 году он получил травму спинного мозга, из-за которой оказался парализован ниже шеи. В 2016 году ему вживили в мозг две матрицы с электродами и пригласили участвовать в эксперименте.

Сидя в инвалидном кресле, мужчина мысленно писал от руки указанные на экране символы, обучая нейросеть, которая получала данные от матриц. После участник исследования начал придумывать слова, а нейросеть выводила на экран угадываемые букву за буквой.

Так ученые смогли научить компьютер распознавать 31 символ: 26 букв английского алфавита,  запятая, апостроф, вопросительный знак, тильда (~) и знак “больше” (>). Скорость набора составила 90 символов в минуту.

В исследовании отмечено, что при необходимости набора текста силой мысли у человека есть две возможности: двигать курсор к символу и кликать на него, так работает инвазивный интерфейс, когда электроды вставлены в мозг. При таком методе можно рассчитывать на скорость примерно в 40 символов в минуту.

Второй способ предполагает использование электроэнцефалографии. Человеку на голову надевают шапку с электродами, которые считывают активность мозга, когда он смотрит на экран. На экране изображен алфавит, каждая буква которого мерцает на собственной частоте. По электродам передается информация о том, на какую букву смотрит человек. Этот метод эксперимента дал результат 60 символов в минуту, отметили в материале.

Оба способа мысленного ввода текста требуют концентрации внимания, а мерцание утомляет человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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