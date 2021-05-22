Кличко ответил, будет ли судиться с Зеленским из-за его высказываний

“Я посоветуюсь с юристами”, – сказал мэр.

Он уверен, что в ситуации с массовыми обысками в Киеве “есть политика”.

“Я уверен, что в этом политика. И как-то странно выглядит, что приходит информация, что проводятся совещания в Офисе президента. Дают поручения отдельные заходить, и что делать, и как делать, и дальше отчитываться. Такая же ситуация – и судьям дают задачи, и правоохранительным органам. Такое ощущение, что это времена [беглого экс-президента Виктора] Януковича, когда судебная правовая система управлялась из одного города. Во-вторых, у меня есть четкое понимание, что это не случайность, потому что много предупреждений. И побежали вместе все правоохранительные органы”, – сказал Кличко.

Контекст:

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявлял, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявил президент.

По мнению Зеленского, обыски, проведенные у окружения Кличко, свидетельствуют о том, что “не надо было красть деньги в бюджете”. Президент считает обыски справедливыми. “Не надо красть деньги из бюджета Украины. Что касается его окружения – я его не видел, но это его выбор. И поэтому мы видим такой результат, какой есть”, – сказал Зеленский.

Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.

На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое” и “Киевавтодоре”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного проходили обыски. Они продолжились и на этой неделе. В Государственной фискальной службе сообщили, что в целом провели более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями. По данным прокуратуры, о подозрении сообщили 11 лицам, в том числе действующим сотрудникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. “Тем, кто хочет меня, так сказать, “потренировать”, скажу: я тренировался, еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме”, – подчеркнул мэр города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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