Кличко ответил, есть ли у него президентские амбиции

“До следующих президентских выборов еще больше трех лет. И я уверен, что за три года может политически столько воды уйти, что говорить об этом… Я вернулся в страну, я работаю с утра до вечера с одной целью: я хочу жить по тем же стандартам, по которым жил в Германии или в США. Я знаю, что такое стандарты – не из газет, не из телевидения – я чувствую это и делаю все, чтобы Киев был европейским городом и Украина была европейской страной”, – сказал он.

Кличко также заявил, что его партия “Удар” занимается развитием ячеек по всей стране.

“И очень странно: после этого началось давление”, – добавил мэр.

Следующие очередные президентские выборы должны пройти в 2024 году.

Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое” и “Киевавтодоре”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного проходили обыски. Они продолжились и на этой неделе. В Государственной фискальной службе сообщили, что в целом провели более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями. По данным прокуратуры, о подозрении сообщили 11 лицам, в том числе действующим сотрудникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. “Тем, кто хочет меня, так сказать, “потренировать”, скажу: я тренировался, еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме”, – подчеркнул мэр города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявлял, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявил президент.

Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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