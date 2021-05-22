 

В Раде призывали запретить российскому рэперу Басте въезд в Украину. СБУ отреагировала

22.05.2021, 0:04, Новости дня
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Об этом пресс-центр СБУ проинформировал “Радіо Свобода” 21 мая. 

“В связи с посещением им временно оккупированной территории АР Крым с нарушением установленного законодательством Украины порядка и наличием в его действиях отдельных признаков административного правонарушения Служба безопасности Украины в марте этого года проинформировала Государственную пограничную службу Украины для рассмотрения [вопроса] в пределах компетенции и принятия решений”, – сказано в ответе. 

В СБУ не уточнили, чьи обращения получали. 18 марта нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко информировал в Facebook, что направил в СБУ такое письмо после того, как узнал о планирующихся концертах рэпера в Украине. 

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3944729495566258

3 мая Вакуленко увидели в одном из киевских ресторанов, сообщал одесский активист Сергей Стерненко. 

Контекст:

15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.

В сентябре 2020 года Минкульт сообщил, что исключил Басту из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, так как истек срок запрета. В обновленном 20 мая 2021 года списке на сайте министерства Вакуленко нет. 

По данным концертных афиш, 25 и 26 июня в Киеве должен состояться концерт российского исполнителя.

Рэпер Баста находится в базе данных центра “Миротворец” из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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