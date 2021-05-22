 

Навальный пообещал ввести санкции против Блинкена из-за его встречи с Лавровым

22.05.2021, 9:19, Разное
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Оппозиционный блогер Алексей Навальный (признан в России экстремистской организацией) раскритиковал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам лидера российской оппозиции, после его прихода к власти Блинкен и подобные ему политики попадут под действие российских санкций.

– Я видел видео их встречи. Я тут, значит, в тюрьме сижу, а они там обсуждают трубопровод и войну ну Ближнем Востоке. Это нормально вообще? Если бы кто-то мне сказал, что Путин может подкупить главу Госдепа, я бы решил, что этот человек сошёл с ума, но тут все доказательства налицо. Ни слова обо мне, ни слова про мой фильм про дворец в Геленджике, вообще ничего. Я для кого работаю? – возмутился блогер в соцсетях.

Навальный пообещал, что первым своим указом на посту президента объявит Энтони Блинкена персоной нон-грата. Члены его семьи не смогут владеть недвижимостью в Краснодарском крае, а их виды на жительство в России будут аннулированы. К санкциям против Блинкена также присоединились Светлана Тихановская и Хуан Гуайдо.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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