 

Байден вручает Путину приз “Северного потока”

21.05.2021, 23:44, Разное
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И ничего не получает взамен

PAUL RODERICK GREGORY,  21.05.21  

© Getty Images

Много  говорилось  о комментарии президента  Байдена что  „Северный поток 2 – это плохая сделка для Европы“ Тем не менее, с объявлением госсекретаря Энтони Блинкена что санкции против «Северного потока – 2» не отвечают национальным интересам США и будут отменены, европейский трубопровод, финансируемый Россией, должен быстро завершиться. Для  ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» остается только одобрение немецких регулирующих органов, если только сентябрьские выборы в Германии не преподнесут каких-либо  серьезных сюрпризов.

Обоснование администрации Байдена, похоже, состоит в том, что президент Трамп грубо обошелся  с главным союзником –  Германией  и  поэтому мы должны дать Германии то, что она хочет – «Северный поток 2». Пусть остальные наши европейские союзники  покипятятся  немножко; Трамп обидел их чувства меньше, чем Германии, поэтому они не в счет. И, кроме того, может быть, этот  великодушный жест приведет Владимира  Путина  на саммит с Байденом, который решит нерешенные мировые проблемы.

Якобы пророссийский президент  Трамп, на протяжении всего своего президентства боролся с газопроводом «Северный поток – 2»; в этом он, как и Байден, пользовался твердой поддержкой Сената США. Трамп ввел санкции, чтобы отпугнуть западные компании, участвовавшие в его строительстве, оставив только российские суда, связанных с ними российских олигархов и головную компанию Nord Stream со штаб-квартирой в Швейцарии под угрозой дальнейших санкций. Хотя проект «Северный поток – 2» был запущен в 2016 году, Трампу удалось отложить его завершение на весь  свой президентский срок, и  передать эту  битву администрации Байдена.

Хотя администрация Байдена в своих показаниях в Сенате пообещала выступить против «Северного потока – 2», отсутствие интереса Байдена к санкциям, каким бы плохим ни было поведение Путина, быстро стало очевидным. На глазах у  Байдена российский оппозиционер Алексей Навальный был заключен в печально известную российскую исправительно-трудовую колонию, Путин приказал провести массированное наращивание военной мощи на границе с Украиной, Кремль инициировал молчаливый захват Беларуси и в целом играл  деструктивную  роль  на международной арене.

Даже Европейский парламент, несмотря на отсутствие сплоченности, ввел новые санкции в отношении «Северного потока – 2», в  то время как  международное сообщество ждало санкций  от  Байдена.

Решение администрации Байдена отказаться от санкций против Северного потока – 2 оправдывается необходимостью  восстановления отношений с Германией, которые якобы были подорваны  жестким обращением Трампа с правительством Ангелы Меркель.   Кроме того, Берлин  утверждал  что «Северный поток – 2» – это просто коммерческий проект, и вмешивать в него  политику  –  это  игра не по правилам; нужно  «делать  бизнес  как  обычно».

Администрация Байдена в своем отказе от санкций проигнорировала тот факт, что большинство партнеров Германии по Европейскому союзу выступили против «Северного потока-2», который, как показывают «стресс-тесты», не является необходимым для европейской энергетической безопасности. Германия, которая позиционирует себя как хранительница европейского единства, похоже, поставила свои экономические интересы выше общеевропейских. Страны Восточной Европы и Балтии более  всех   возражают  против «Северного потока-2», поскольку,  после того, как «Северный поток-2» будет введен в действие,  существующая трубопроводная система через Украину, Польшу и Беларусь в остальную Восточную Европу будет  отключена.

Одним из первых условий, поставленным  правительством Меркель при одобрении проекта, было сохранение существующей украинской трубопроводной системы. Однако не случайно объемы газа  запланированные для  «Северного потока-2» полностью замещают те  которые  транспортируются  по украинским трубопроводам. А при малых объемах украинская трубопроводная система просто рухнет.

Бывший советник Путина Андрей Илларионов указывает на огромное политическое влияние, которое «Северный поток – 2» предоставит российскому «Газпрому»: зимой могут возникнуть перебои в обслуживании, которые угрожают клиентам, выступающим против политики России; другие, если они подчинятся правлению Путина, могут получить преимущества по цене и доставке. РФ может продолжать “отжимать”  украинские территории, в то время как  европейские потребители  её  газа  будут  хранить  молчание.

Примечательно, что решение Байдена было принято в подходящий для «Северного потока 2» политический момент. В связи с назначенными на сентябрь общенациональными выборами, уходом Меркель на пенсию и скандалами, угрожающими традиционной немецкой правящей коалиции, возрождающаяся Немецкая Партия зеленых, похоже, должна добиться значительных успехов. Возможно, там даже будет “зеленый” канцлер или “зеленый” министр иностранных дел или экономики. В таком случае официальная политика Германии  повернется против «Северного потока-2».

Зеленые официально выступают против «Северного потока-2» не только по экологическим причинам, но и потому, что он  значительно усилит зависимость ЕС от российских энергоносителей и подготовит почву для эскалации конфликта на  Украине. И “зеленые”  уже угрожают, что могут использовать государственное  регулирование, чтобы остановить Северный поток-2.

Битва за «Северный поток» не окончена, и ясно, почему Германия канцлера Меркель  и РФ пытаются поставить мир перед свершившимся фактом,-  чтобы предотвратить грядущую контратаку “зеленых”.

Я подозреваю, что Байден играет в игру администрации Обамы «уступки ради уступок». В таком случае это не сработает с Путиным, который воспринимает уступки как признак слабости. Еще более опасным является тот факт, что Путин никогда не пойдет на украинское урегулирование, которое позволит создать мирную, ориентированную на Запад и процветающую Украину. Это означает, что единственный путь к какому-либо соглашению – это “продажа” Украины путем ее реинтеграции в сферу влияния России. 

Пол Родерик Грегори – почетный профессор экономики  Хьюстонского университета,  научный сотрудник  Института Гувера Стэнфордского университета  и научный сотрудник Немецкого  института экономических исследований .



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