 

Рассекречены зверства эстонских палачей под Псковом в годы ВОВ

21.05.2021, 23:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Псковской области рассекретили архивные документы о зверствах сразу двух рот полицаев из Эстонии, которые учинили кровавую расправу в деревне Ланевая гора, передает Пятый канал. Всего несколько часов понадобилось нацистским пособникам для того, чтобы убить 63 человека. Они не жалели даже младенцев, расстреливая всех, кто попадался им на пути. Раненых добивали или просто сжигали заживо. Удалось установить и причину подобных зверств. Истреблением мирных жителей эстонские полицаи намеревались отомстить партизанам, действовавшим в окрестностях. Всего за время Великой Отечественной от батальона эстонских карателей пострадали 300 псковских деревень. Теперь в регионе будет открыт первый в стране Центр по изучению геноцида советского народа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Мнение: Арабские буквы

07.02 / Ученые рассказали о неожиданной пользе медленного “толстения” для человека

15.09 / Кириенко обратился к полуфиналистам конкурса “Большая перемена”

16.07 / Мнение: СК РФ о деле Фургала

12.10 / Врач Харчиков рассказал, при какой температуре коронавирус наиболее опасен

04.12 / Волонтеры со всего мира присоединились к онлайн-марафону “Мы вместе”

02.11 / Эксперты Роспотребнадзора сообщили о вреде орехов при частом употреблении

25.10 / Анатолий Чубайс назвал коронавирус «таблеткой от бедности»

29.03 / Экс-министр Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по возвращению Крыма

24.08 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика